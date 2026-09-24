به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح در بیانیه ای از اجرای یک عملیات پیش‌دستانه و گسترده در عربستان خبر داده و گفت که نیروهای یمنی با ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد، تجمع نیروهای سعودی را در الطوالِ جیزان هدف قرار داده اند.

سریع تصریح کرد که در این عملیات اتاق‌های عملیات، فرماندهی و کنترل، انبارهای سلاح و چندین موضع مهم دیگر، هدف قرار گرفته است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن خاطرنشان کرد که مواضع و سکوهای پرتاب موشک را در اردوگاه الدغاریر در جیزان هدف قرار داده است.

سریع ادامه داد که یمنی ها در این عملیات، چند اردوگاه دیگرِ دشمن سعودی را نیز در منطقه جیزان هدف قرار داده اند و به لطف خدا، اصابت‌ها دقیق و مستقیم بود.

این بیانیه تصریح کرد که در پی این عملیات، صدها نفر از نیروهای دشمن سعودی، از جمله مزدوران یمنی و سودانی‌، کشته یا زخمی شده اند؛ همچنین ده‌ها تن از نیروها و افسران سعودی نیز کشته یا زخمی شدند.

نیروهای مسلح اعلام کردند که در پی این عملیات، چند انبار تسلیحات دشمن سعودی ویران شده و آتش گرفت.

یحیی سریع ادامه داد: با قدرت و قاطعیت به انجام مأموریت‌های خود ادامه می‌دهیم؛ و سرچشمه‌های تهدید و هرگونه تجاوز و اقدامات خصمانه را در هر مکانی که باشد، هدف قرار می دهیم.

وی در پایان تاکید کرد: به تحمیل معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» و هدف قرار دادن تجمع نیروهای دشمن سعودی ادامه می‌دهیم تا تجاوز متوقف و محاصره پایان یابد.