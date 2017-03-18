جایگاه و تاثیر ایران در منطقه را درک می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، سخنگوی وزارت خارجه مصر درباره روابط ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفت: ما جایگاه کشوری مثل ایران و تاثیر آن در منطقه را درک می کنیم ولی دخالت هایی از سوی ایران در برخی کشورهای منطقه وجود دارد.

ابوزید گفت: مصر بر اساس اوضاع منطقه و نقش ایران در این منطقه، روابط خود را با تهران مشخص و ارزیابی می کند و گفتگوها میان دو کشور درباره مسائل منطقه ای ادامه دارد.

سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد که روابط این کشور و عربستان راهبردی است و این روابط دچار تزلزل نشده است. وی درباره ازسرگیری ارسال نفت توسط عربستان به مصر پس از یک توقف ۵ ماهه گفت: طرف سعودی اعلام کرده است که علت تعلیق قرارداد، تجاری بوده و اکنون این موانع برطرف شده است و اوضاع بار دیگر به روند طبیعی خود بازخواهد گشت.