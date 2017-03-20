شهرداری به نخستین میهمانان نوروزی همدان هدیه داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قدیمی عصر دوشنبه در حاشیه برگزاری برنامه استقبال از میهمانان نوروزی همدان عنوان کرد: تمامی واحدهای شهرداری آماده استقبال و ارائه خدمات درخور شان مسافران عزیز و میهمانان نوروزی هستند.

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهردار همدان با بیان اینکه به نخستین مسافران و گردشگران وارد شده به شهر همدان در سال‌ جدید هدایایی تقدیم شد و با سوغاتی‌های استان همدان از آنها پذیرایی به عمل آمد، گفت: مجموعه شهرداری همدان تمام توان خود را به کار گرفته تا در نوروز ۹۶ میزبان هزاران مسافر داخلی و خارجی باشد که به این استان سفر می‌کنند.

وی با بیان اینکه همزمان با آغاز سال ۹۶ مراسم شاد آیین استقبال از بهار در لحظه تحویل سال باحضور هنرمندان در آرامگاه باباطاهر همدان برگزار شد، گفت: در این برنامه قشرهای مختلف مردم همدان و مسافران حضور داشتند.

جانشین رئیس ستاد اسکان و تسهیلات نوروزی شهرداری همدان همچنین از برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی، سوغات و هدایا در «میدان باباطاهر» و «تپه هگمتانه» همدان خبر داد و گفت: این نمایشگاه‌ها تا ۱۲ فروردین ماه دایر خواهد بود.

محمد قدیمی یادآور شد: این نمایشگاه‌ها از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب برپا خواهند بود.