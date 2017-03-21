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۱ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۰۱

«محله گل و بلبل۲» بهترین مجموعه نمایشی سال ۹۵ شد

«محله گل و بلبل۲» بهترین مجموعه نمایشی سال ۹۵ شد

مجموعه نمایشی «محله گل و بلبل۲» به تهیه کنندگی مسلم آقاجانزاده و کارگردانی احمد درویش علی پور به عنوان بهترین سریال سال ۹۵ در نظرسنجی برنامه «سین مثل سریال» انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محله گل و بلبل۲» با رای مخاطبان به عنوان بهترین مجموعه نمایشی در نظرسنجی برنامه «سین مثل سریال» انتخاب شد و ۲ سریال «آرام می گیریم» و «لیسانسه ها» به ترتیب در مقام های دوم و سوم نظرسنجی این برنامه تلویزیونی قرار گرفتند.

پخش ویژه برنامه نوروزی مجموعه «محله گل و بلبل ۲» با بازی اکبرعبدی، ارژنگ امیرفضلی و محمدرضا داوودنژاد از شنبه ۲۸ اسفندماه آغاز شده است و تا ۱۳ فروردین ادامه دارد.

مجموعه تلویزیونی «محله گل و بلبل ۲» به تهیه کنندگی مسلم آقاجانزاده و کارگردانی احمد درویش علی پور  ساخته شده است، این مجموعه با اجرای داریوش فرضیایی و نویسندگی محمد درویش علی پور هر شب ساعت ۱۹ از شبکه ۲ پخش می شود.

داریوش فرضیایی، بهنوش بختیاری، ‌نادر سلیمانی، سارا خوئینی ها، امیر نوری، ملیکا شریفی نیا، نعیمه نظام دوست، امیرمحمد متقیان، ‌ابراهیم شفیعی، فرهاد بشارتی، ‌امیر سهیلی، جواد انصافی، آرش میراحمدی، مجید صیادی، عرفان برزین، صدرا محرمی، آرشیدا سادات سیدپور، ارمیا خندان و ... بازیگران سریال «محله گل و بلبل ۲» هستند.

همچنین فروزان بهرام پور، محمد اعلمی و عارفه عباسی عروسک گردان های این مجموعه هستند و شوکت حجت، سامان مظلومی و نازنین حقیری نیز به ترتیب صداپیشگی عروسک های یاور، داور و باور را به عهده دارند.

کد مطلب 3936834
زهرا منصوری

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