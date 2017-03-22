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۲ فروردین ۱۳۹۶، ۲۲:۲۴

قانونی اعلام شدن توقیف اموال ایران توسط دادگاهی در لوکزامبورگ

قانونی اعلام شدن توقیف اموال ایران توسط دادگاهی در لوکزامبورگ

یک دادگاه در لوکزامبورگ، توقیف ۱.۶ میلیارد دلار اموال ایران در این کشور را قانونی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لوکزامبورگ وورت، یک قاضی در دادگاه لوکزامبورگ طی حکمی، توقیف اموال ایران در سال ۲۰۱۶ توسط دولت لوکزامبورگ را قانونی اعلام کرد.

دولت آمریکا مدعی شده بود که بیش از ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی های ایران  بابت پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر، در این کشور بلوکه شده است.

قاضی این دادگاه اعلام کرد دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ تا بررسی کامل فرایند قانونی امکان انتقال این اموال به خانواده‌های آمریکایی باید به حالت توقیف باقی بماند.

اموال ایران، طی قانونی به نام « تامین مدعا» توقیف شد که طی این قانون، به دولت اجازه می دهد تا اموال کشور مورد اتهام، به صورت موقت، بدون انتقال به شاکیان، پیش خود نگه دارد.  

بانک مرکزی ایران دو هفته فرصت دارد تا درخواست خود برای پیگیری این موضوع را ارائه دهد.

همچنین، سفارت آمریکا در لوکزامبورگ از اظهار نظر در خصوص این موضوع خودداری کرد.

کد مطلب 3937504

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    نظرات

    • محسن گنجه IR ۰۱:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۳
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      پاسخ
      با سلام. تا به کی باید ازین کشورهای اروپایی که همگی دنباله رو صهیونیست های یهودی اسراییلی هستند ضربه بخوریم و پول بیت المال را چپاول کنند تو رو به خدا کمی به آیات و روایات قرآن و ائمه توجه کنیم .

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