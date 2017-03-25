بازشدن معابر اصلی شهرستان خرمشهر/آبگرفتگی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خوزستان روز گذشته در اکثر مناطق شاهد بارش های قابل توجهی بود. بارندگی هایی که به آبگرفتگی معابر انجامید و باعث اختلال در روند تردد در برخی شهرستان ها از جمله خرمشهر شد و مشکلات بسیاری را برای مسافران نورزوی ایجاد کرد.

معصومه آلبوخنفر بخشدار مرکزی خرمشهر شب گذشته اعلام کرد مسافران نوروزی در سالن های ورزشی خرمشهر اسکان داده می شوند. مدیر آموزش و پرورش خرمشهر نیز از اسکان ۲۱۲ خانوار در طول شب گذشته در مدارس و استفاده از ۱۰ مدرسه تعیین شده برای مواقع اضطراری خبر داد.

در طول روز گذشته تصاویر متعددی از تلاش اکیپ های شهرداری و آبفا برای رفع آبگرفتگی در فضای مجازی ارسال شد، تلاش هایی که تا بامداد امروز به نتیجه مطلوب نرسیده بود تا اینکه ساعت ۸:۲۸ دقیقه امروز تصاویر و متن خبری از رفع این مشکل در اکثر معابر شهرستان خرمشهر از سوی روابط عمومی شهرداری خرمشهر در کانال اطلاع رسانی رسمی و فضاهای مجازی به اشتراک گذاشته شد.

نماینده خرمشهر ساعت سه بامداد برای بازدید از روند جمع آوری آب های سطحی در خیابان های خرمشهر حاضر شد. فرماندار خرمشهر نیز صبح برای بازدید از ادامه روند کار به میان کارگران رفت.

فرماندار خرمشهر در مصاحبه ای اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۴۷ متر بارش باران رحمتی الهی را در شهرستان خرمشهر داشتیم که بلافاصله بعد از اولین باران ستاد مدیریت بحران تشکیل، ۱۲ اکیپ در سطح شهرستان اعم از اکیپ های برق، آب و فاضلاب و شهرداری خرمشهر و دیگر نهادها برای رفع آبگرفتگی معابر فعال شد.

ولی اله حیاتی با بیان اینکه در تمام معابر خرمشهر آبگرفتگی شان رفع شده است، می افزاید: نیروهای خدوم شهرداری خرمشهر و تمام ادارات خدمات رسان تا ساعت پنج بامداد مشغول خدمات رسانی بودند. در هیچ نقطه ای از خرمشهر الان قطع برق نداریم. در بحث تامین آب شرب هیچگونه مشکلی نداریم و بیش از چهار ماشین جنتکس هم در حال راه اندازی سیستم فاضلاب خیابان ها هستند.

وی در ادامه بیان می کند: تمام امکانات خدمات رسانی را بسیج کردیم و خوشبختانه در کوتاه ترین زمان ممکن توانستیم آبگرفتگی معابر خرمشهر را رفع کنیم.

در مرکز شهر و میدان مطهری به صورت کامل رفع شده است در چهل متری تا میدان معلم نیز مشکل خاصی به چشم نمی خورد اما طبق مشاهدات خبرنگار مهر و اظهارات مردم خرمشهر همچنان در برخی مناطق همچون میدان مقاومت، طالقانی، مناطقی از مولوی، کوی کوروش، منطقه زمین شهری، سرحانیه و خیابان فرعی مناطق مختلف شهر مشکل آبگرفتگی رفع نشده و مردم برای رفع مشکل و سهولت تردد در برخی مناطق به صورت خودجوش دست به کارشده اند.

روند جمع آوری آب های سطحی توسط نیروهای شهرداری و آبفا همچنان ادامه دارد. شهرداری خرمشهر نیز با تاکید بر انجام بخش قابل توجهی از کارها، این آبگرفتگی ها را محدود به مناطق فرعی دانسته و با تاکید بر تداوم تلاش های بی وقفه کارگردان شهرداری مردم را به صبر دعوت کرده و وعده داد که این مشکل به زودی به صورت کامل مرتفع شود.