جزئیات جدیدترین تصمیمات اشتغالی هیات دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۶ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، بررسی راههای جهش در تولید داخلی و افزایش اشتغال را دستور اصلی جلسه روز چهارشنبه خود قرار داد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیرخانه شورای اشتغال، در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، در ادامه مباحث جلسه قبل، نتیجه مطالعات، بررسی‌ها و رویکرد پیشنهادی برای توسعه اشتغال را به هیات وزیران ارایه نمود که کلیات آن، مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد با هماهنگی دستگاه های اجرایی، موضوع تقسیم کار ملی، تعیین اهداف کمی در سطح بخش های عمده اقتصادی، انتخاب رسته‌های دارای بیشترین ظرفیت رشد و اشتغال در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات و حوزه‌های زیر ساختی نهایی و ارایه شود.