محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه در محافل رسانه ای و سیاسی باید از پیشگویی در خصوص بررسی صلاحیت ها پرهیز شود، اظهار کرد: این مهم باید به منظور جلوگیری از ایجاد فضای مسموم روانی در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه آحاد مردم و مسئولان باید برای جلوگیری از هرگونه دو قطبی شدن فضای جامعه در آستانه دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز ریاست جمهوری و شوراها تلاش و مراقبت کنند، افزود: امروز دشمنان و بدخواهان انقلاب اسلامی با استفاده از تریبون های رسانه ای مردم را به تحریم انتخابات دعوت می کنند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تنها با ایجاد فضای امید، وحدت و تعامل قادر به مقابله با این جریانات انحرافی و شیطانی هستیم و ضرورت دارد که بیش از پیش نسبت به گفتار و عملکردمان مراقبت کنیم.

وی یادآور شد: در برخی موارد در محافل و مجالس سیاسی و رسانه ای نسبت به تایید و عدم‌تایید صلاحیت داوطلبان فضاسازی صورت می گیرد.

کولیوند یادآور شد: بدون شک بروز چنین اقداماتی هیچ کمکی به شور انتخاباتی نکرده و بیشتر مردم را نسبت به دست اندرکاران انتخابات بدگمان می کند، به همین خاطر باید اجازه دهیم تا این فرآیند مهم در بستری از آرامش روانی صورت پذیرفت.

وی با تاکید بر اینکه ما با کسی عهد اُخوت نبسته ایم و همچون تمام ملت ایران برای داشتن نمایندگانی اصلح، متخصص، متعهد و کارآزموده در سطح شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور دغدغه مند هستیم، گفت: بی شک برای جلوگیری از ورود افراد ناصالح به ویژه زاویه دار با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خانواده های معظم شهداء به شوراهای اسلامی؛ تکلیف قانونی و شرعی داریم و هیچ احدی قادر به ایجاد خدشه در این احساس مسئولیت نیست و باید گفت که برخی سر و صداها نیز برای سنگ اندازی در همین مسیر ایجاد می شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تمام دست اندرکاران، ناظران و مجریان انتخابات از دل جامعه و متعلق به بدنه خانواده های شهداء، معتمدین، بازاریان، فرهنگیان، مهندسان و سایر اقشار جامعه هستند، ادامه داد: کسانی که انگشت اتهام به سمت عوامل انتخابات بلند کرده اند، در واقع به شور و شعور مردم توهین می کنند.

وی گفت: به طور قطع در برابر هرگونه درشت گویی خواهیم ایستاد و اجازه نمی دهیم تا برخی از شور انتخاباتی بکاهند.

کولیوند با اشاره به اینکه بنده منکر وجود نقصان هایی در فرایند انتخابات نیستم و نمی توان گفت که هیچ اشتباهی از سوی عوامل و مجریان و ناظرین انتخابات سر نمی زد، گفت: بی شک تعداد این افراد بسیار اندک و انگشت شمار است که در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا کم کاری، سخت ترین برخورد قانونی با متخلفان صورت خواهد پذیرفت.