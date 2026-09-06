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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

حضور نمایندگان ایران در اجلاس فدراسیون‌های تنیس آسیا

حضور نمایندگان ایران در اجلاس فدراسیون‌های تنیس آسیا

اجلاس مدیران اجرایی فدراسیون تنیس آسیا با حضور نمایندگانی از ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، نشست مدیران اجرایی فدراسیون تنیس آسیا با حضور نمایندگان کشورهای قاره آسیا از ۱۲ تا ۱۳ شهریور در شهر هوشی مینه ویتنام برگزار شد. در این نشست سینا ابراهیمیان عضو کمیته مسابقات و داوران فدراسیون تنیس آسیا و رئیس کمیته مسابقات فدراسیون تنیس به نمایندگی از طرف فدراسیون تنیس کشورمان حضور یافت. همچنین سیدامیر برقعی مدیر توسعه تنیس غرب و آسیای میانه نیز در این جلسه سخنرانی کرد.

برنامه مراکز ملی تنیس پروژه های آموزشی فدراسیون جهانی در آسیا تقویم مسابقات تنیس آسیا در سال ۲۰۲۷ و پروژه ستارگان خردسال تنیس از جمله موارد مطرح شده در روز نخست این نشست بود.

در روز دوم این اجلاس، نمایندگان فدراسیون جهانی مباحث مربوط به داوری در آسیا، World Tennis Number، مسابقات بین‌المللی جوانان، مسترز و ساحلی را به صورت برخط مطرح کردند.

در این نشست نام ایران برای نخستین‌بار در کنار برخی کشورهای دیگر قاره آسیا که پروژه World Tennis Number را با موفقیت انجام داده‌اند، قرار گرفت. نماینده فدراسیون جهانی و امیر برقعی مدیر توسعه تنیس غرب و آسیای میانه نیز بابت این موفقیت از فدراسیون تنیس ایران قدردانی کردند.

کد مطلب 6939211

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