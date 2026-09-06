گل گهر خطاب به تراکتور؛ صورت مساله را پاک نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه گلگهر سیرجان، بیانیه ای در پاسخ به ادعاهای باشگاه تراکتور صادر شد که به شرح زیر است:
نخست آنکه باشگاه تراکتور در بیانیه خود، انتساب صدای منتشرشده به مدیر تیمش و استعمال الفاظ بسیار رکیک و ناموسی علیه امید عالیشاه را بهصراحت تکذیب نکرده و بهجای پاسخگویی درباره اصل رفتار، موضوع را به نحوه ضبط و انتشار فایل منحرف کرده است. بدیهی است طرح ادعا درباره نحوه انتشار، حتی در صورت اثبات، ماهیت مستقلی دارد و نمیتواند اصل رفتار توهینآمیز را از رسیدگی انضباطی و قضایی خارج کند.
باشگاه گلگهر اعلام میکند هیچگونه اقدام رسمی برای انتشار این فایل در رسانههای خود انجام نداده و ادعای ارسال آن از سوی باشگاه به رسانهها یا کانالهای موسوم به معاند را صریحاً رد میکند. باشگاه تراکتور موظف است برای چنین انتساب سنگینی، دلایل روشن و قابل ارزیابی ارائه کند؛ در غیر این صورت، استفاده از عناوین امنیتی و نسبتدادن اقدامات اثباتنشده به باشگاه گلگهر، چیزی جز برچسبزنی و فرار رو به جلو نخواهد بود.
اظهارات مورد بحث در محیط مرتبط با مسابقه، مقابل رختکن گلگهر، با صدای بلند و در حضور تعدادی از عوامل دو تیم بیان شده است. بنابراین اطلاق قطعی عناوینی مانند «مکالمه خصوصی»، «نقض حریم خصوصی» یا «شنود غیرمجاز»، پیش از بررسی نحوه ضبط، محل وقوع و شرایط حاکم بر ماجرا، فاقد وجاهت است و تشخیص آن صرفاً در صلاحیت مراجع قانونی قرار دارد.
همچنین باید میان «انتشار بخشی از یک فایل» و «تحریف محتوا» تفاوت قائل شد. تقطیع زمانی هنگامی میتواند به معنای تحریف باشد که با حذف یا جابهجایی بخشهایی از فایل، مفهوم واقعی سخنان تغییر کرده باشد. باشگاه تراکتور تاکنون مشخص نکرده کدام واژه یا عبارت تغییر یافته و نسخه کامل چگونه میتواند معنای الفاظ صریح و غیرقابلتوجیه منتشرشده را دگرگون کند.
باشگاه گلگهر از بررسی کارشناسی استقبال میکند و نسخه اصلی مستند را برای احراز اصالت صدا، پیوستگی فایل و تعیین هرگونه ویرایش احتمالی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار خواهد داد. متقابلاً از باشگاه تراکتور نیز انتظار میرود اگر نسخهای در اختیار دارد که به ادعای آن باشگاه معنایی متفاوت از محتوای منتشرشده ارائه میدهد، آن را بدون گزینش و بهطور کامل به ارکان قضایی فدراسیون و مرجع کارشناسی تسلیم کند.
تلاش برای امنیتیکردن یک مطالبه روشن انضباطی، پاسخی به این پرسش ساده نیست که چرا یک مدیر رسمی فوتبال، پس از اخراج از کنار زمین، مقابل رختکن حریف حاضر شده و بازیکن گلگهر را با الفاظی چنین رکیک مورد خطاب قرار داده است. شأن فوتبال ایران با تهدید رسانهها و برچسبزنی به منتقدان حفظ نمیشود؛ بلکه با پذیرش مسئولیت و برخورد شفاف و یکسان با رفتارهای خلاف اخلاق حفظ خواهد شد.
باشگاه گلگهر ضمن محفوظ دانستن تمامی حقوق قانونی خود و امید عالیشاه، موضوع توهین و هتک حرمت بازیکن خود و همچنین انتساب ادعاهای اثباتنشده به باشگاه را از طریق ارکان قضایی فدراسیون و مراجع صالح کشور پیگیری خواهد کرد. کارشناسی بیطرفانه بهترین راه کشف حقیقت است؛ زیرا با تغییر صورت مسئله نمیتوان اصل یک رفتار مستند را پاک کرد.
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