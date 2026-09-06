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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

لبخند شیرین کودکانه به والدین؛ انصراف ۱۵۰۰ خانواده از سقط جنین در یزد

لبخند شیرین کودکانه به والدین؛ انصراف ۱۵۰۰ خانواده از سقط جنین در یزد

یزد - معاون بسیج جامعه پزشکی استان یزد از فعالیت ۱۲ مرکز مردمی «نفس» در شهرستان‌های استان و انصراف ۱۵۰۰ خانواده یزدی از سقط جنین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر نقل از روابط عمومی بسیج جامعه پزشکی استان یزد، محمد احسانی در رویداد «همیاران نفس» اظهار کرد: مراکز «نفس» با هدف کمک به والدین برای انصراف از تصمیم به سقط جنین راه‌اندازی شده‌اند و فعالیت خود را با آموزش ۵۰۰ نفر از دغدغه‌مندان حوزه جمعیت و فعالان عرصه سلامت آغاز کردند.

وی افزود: تاکنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر از والدین از تصمیم به سقط منصرف شده‌اند که حدود ۷۰ درصد این موارد، معادل یک هزار و ۵۰ مورد، به تولد نوزاد منجر شده است.

معاون بسیج جامعه پزشکی استان یزد گفت: مشاوره‌های تخصصی، حمایت‌های معیشتی و اقتصادی و همراهی با خانواده‌ها از جمله خدماتی است که برای کمک به مادران و خانواده‌های در معرض تصمیم به سقط ارائه می‌شود.

احسانی با اشاره به نقش بانوان در فعالیت‌های محله‌محور افزود: هدف از برگزاری رویداد «همیاران نفس»، استفاده از ظرفیت بانوان برای آگاهی‌بخشی و حمایت از خانواده‌ها و جلوگیری از تصمیم‌های شتاب‌زده در زمینه سقط جنین است.

کد مطلب 6939209

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