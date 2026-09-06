لبخند شیرین کودکانه به والدین؛ انصراف ۱۵۰۰ خانواده از سقط جنین در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر نقل از روابط عمومی بسیج جامعه پزشکی استان یزد، محمد احسانی در رویداد «همیاران نفس» اظهار کرد: مراکز «نفس» با هدف کمک به والدین برای انصراف از تصمیم به سقط جنین راه‌اندازی شده‌اند و فعالیت خود را با آموزش ۵۰۰ نفر از دغدغه‌مندان حوزه جمعیت و فعالان عرصه سلامت آغاز کردند.

وی افزود: تاکنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر از والدین از تصمیم به سقط منصرف شده‌اند که حدود ۷۰ درصد این موارد، معادل یک هزار و ۵۰ مورد، به تولد نوزاد منجر شده است.

معاون بسیج جامعه پزشکی استان یزد گفت: مشاوره‌های تخصصی، حمایت‌های معیشتی و اقتصادی و همراهی با خانواده‌ها از جمله خدماتی است که برای کمک به مادران و خانواده‌های در معرض تصمیم به سقط ارائه می‌شود.

احسانی با اشاره به نقش بانوان در فعالیت‌های محله‌محور افزود: هدف از برگزاری رویداد «همیاران نفس»، استفاده از ظرفیت بانوان برای آگاهی‌بخشی و حمایت از خانواده‌ها و جلوگیری از تصمیم‌های شتاب‌زده در زمینه سقط جنین است.