به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح و بهرهبرداری از ۵۸ پروژه شهری منطقه ۲، همزمان با دویست و بیست و هفتمین پویش امید و افتخار، با حضور لطفالله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، مهدی پیرهادی عضو شورای اسلامی شهر تهران، جمعی از مدیران شهری، ورزشکاران و هنرمندان در مجموعه ورزشی بولدرلند برگزار شد.
لطفالله فروزنده، معاون شهردار تهران، در این مراسم با بیان اینکه حجم فعالیتها در شهرداری بالاست، اظهار کرد: هفتهای سه تا چهار هزار میلیارد تومان پروژه افتتاح میکنیم و امروز شاهد افتتاح پروژههای تأثیرگذار در زیست شهری منطقه ۲ هستیم که با اعتباری معادل ۲.۸ همت رقم خورده است.
وی در ادامه به احداث تصفیهخانههای سازمان آب و بوستان نهجالبلاغه به عنوان راهکار نوین برای آبیاری پایدار فضای سبز اشاره کرد و افزود: یکی از موضوعات مهم در این پروژهها، استفاده از پساب برای فضای سبز است؛ پروژهای که حدود ۱۰ سال پیش آغاز شد و امروز یکسوم آن به بهرهبرداری رسید.
مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲، نیز با اعلام اینکه این رویداد بزرگترین افتتاحیه این منطقه از نظر حجم و اعتبار مالی در سالهای اخیر محسوب میشود، این پروژهها را گامی در مسیر امیدآفرینی و ارتقای سرانه زیست شهری توصیف کرد.
وی گفت: در طول پنج سال گذشته شاهد برگزاری ۲۲ پویش امید و افتخار و ۱۴ افتتاحیه اختصاصی در منطقه ۲ بودهایم، اما افتتاحیه امروز به دلیل گستردگی ابعاد و هزینههای صرفشده، جایگاهی ویژه در تاریخ عمرانی این منطقه دارد. پس از یک سال تلاش بیوقفه، امروز این پروژهها را به عنوان نمادی از جریان پویای زندگی و امیدآفرینی به شهروندان تقدیم میکنیم.
شهردار منطقه ۲ با تأکید بر تنوع پروژههای افتتاحشده در حوزههای مختلف، تصریح کرد: بخشی از پروژههای امروز به توسعه زیرساختهای خدماتی اختصاص دارد که موجب تحولات محسوس در محلات شده است و بخشی نیز به پروژههای انسانمحور اختصاص دارد.
صالحی با اشاره به اهمیت پروژههای زیستمحیطی عنوان کرد: ارتقای کیفیت خدمات شهری با رویکرد مدیریت منابع، همواره در دستور کار ما بوده است. در همین راستا، احداث تصفیهخانههای پساب و توسعه شبکه پایدار آبیاری فضای سبز از کلیدیترین اقدامات ما در این دوره بود که نقش بسزایی در حفظ و گسترش سرسبزی منطقه ایفا خواهد کرد.
وی توسعه زیرساختهای فرهنگی، تفریحی و ورزشی را از دیگر محورهای فعالیت مدیریت شهری منطقه ۲ برشمرد و خاطرنشان کرد: در پنج سال گذشته سرانه ورزشی موجود در منطقه ۲ رشد چشمگیری داشته است. آنچه این موفقیت را برجسته میکند، استفاده از مدل موفق جذب مشارکت بخش خصوصی در پروژههای بزرگمقیاس ورزشی و تفریحی است که الگویی کارآمد برای توسعه زیرساختهای عمومی به شمار میآید.
مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران، نیز در این مراسم گفت: این دوره محیطزیستیترین دوره بلدیه است. در افتتاحهای امروز که ۲.۸ همت ارزش آن است، دو تصفیهخانه نیز دیده میشود. در پروژههای قبلی نیز در حوزه محیط زیست اتفاقات خوبی افتاد، از جمله مسیر سرزندگی.
وی افزود: ۱۴ پروژه تصفیهخانه در این دوره در حال احداث داریم. اینکه در دورههای گذشته درختان زیادی خشک میشدند، یکی از دلایل مهم آن تنشهای آبی بود. در بازدید چیتگر بیش از ۳۰ کیلومتر انتقال آب تصفیهشده از پساب به پارک چیتگر انجام شده است. بودجه مرتبط با مسائل آب در شهر ۲۰ همت است و نسبت به دورههای گذشته ۵۰۰ برابر شده است.
آغاز چرخه جدید نظارت اجتماعی شورای شهر در منطقه ۶
زهرا شمساحسان، رئیس کمیتههای اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهر تهران، دور جدید حضور خود در مناطق شهرداری را با تمرکز بر شنیدن مستقیم دغدغههای محلی شهروندان آغاز کرد.
این طرح با عنوان «کنار مردم» و با هدف شناسایی گرههای اجتماعی، فرهنگی و کمبودهای ورزشی محلات که ممکن است از نگاه مدیریت سنتی دور مانده باشد، طراحی شده است. در همین راستا بستری دیجیتال از طریق سایت و شبکههای اجتماعی فراهم شده تا شهروندان بتوانند مطالبات خود را مستقیماً به عضو شورای شهر منتقل کنند.
شمساحسان با ارزیابی مثبت از اقدامات منطقه ۶ تأکید کرد: پیشرو بودن امروز منطقه ۶ در استفاده بهینه از ظرفیت شبکههای اجتماعی، مرهون نگاه هدفمند و شبکهسازی اجتماعی مستمری است که در دوره مدیریت سهساله شکل گرفته و توانسته است مشارکت واقعی شهروندان را به دستاوردهای ملموس شهری تبدیل کند و امروز میتوان به درستی از این منطقه با عنوان اقلیم فرهنگ و هنر یاد کرد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین پیشبرد اهداف توسعهای در منطقه ۶ را مبتنی بر پژوهشمحوری و نگاه علمی دانست و گفت: یکی از تمایزهای بارز مدیریت شهری در اقلیم فرهنگ و هنر، حرکت بر مدار مطالعات عمیق، نیازسنجی علمی و بهرهگیری مستمر از سازوکارهای تحقیق و توسعه است.
وی افزود: همین پشتوانه پژوهشی و تحلیلی سبب شده تا مدیریت منطقه ۶ بتواند مفهوم عاملیتبخشی به شهروندان را از سطح یک ایده نظری خارج کرده و آن را بهصورت ساختاریافته در محلات به مرحله اجرا درآورد.
در نخستین گام از این مسیر نیز نشست مسئلهشناسی شهروندان منطقه ۶ تهران با حضور زهرا شمساحسان، مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ و مدیران ذیربط برگزار شد.
این نشست با هدف بررسی چالشهای مربوط به دسترسی به خدمات ورزشی و اجتماعی، کیفیت فضاهای عمومی و نیازهای فرهنگی محلهای برگزار شد.
شمساحسان در این نشست تأکید کرد: این فرآیند تنها به دریافت گزارش محدود نمیشود؛ بلکه پس از وصول دغدغهها، این موارد مستقیماً با مدیران منطقه در میان گذاشته شده و تا زمان دریافت پاسخ قطعی و راهکار اجرایی، پیگیری خواهد شد.
بر اساس این سازوکار، پس از جمعبندی مطالبات منطقه، جلساتی با حضور شهردار منطقه، مدیران و شهروندان برگزار میشود تا موضوعات مطرحشده در قالب مسیرهای اجرایی و تخصصی به اقدامات ملموس تبدیل شود.
رونمایی از سردیس شهید آیتالله سعیدی در منطقه ۱۴
آیین رونمایی از سردیس شهید آیتالله سیدمحمدرضا سعیدی در میدان مزین به نام این شهید در منطقه ۱۴ تهران با هدف گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت هویت انقلابی در فضای شهری برگزار شد.
این مراسم با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمد آقامیری، عضو شورای اسلامی شهر تهران، امیر شهرابی، شهردار منطقه ۱۴، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از مسئولان شهری برگزار شد.
امیر شهرابی، شهردار منطقه ۱۴، در این مراسم با اشاره به تداوم برنامههای مدیریت شهری منطقه برای پاسداشت نام و یاد شهدا اظهار کرد: این سردیس، دومین سردیسی است که از شهدای عزیز منطقه در سال جاری نصب و رونمایی میشود و تا پایان سال نیز سه سردیس دیگر از مشاهیر و شهدای گرانقدر نصب و رونمایی خواهد شد.
وی افزود: تلاش ما این است که دعای خیر شهدا و خانوادههای معظم ایشان بدرقه راه مدیریت شهری باشد تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن به مردم عزیز منطقه خدمت کنیم.
شهرابی با اشاره به اقدامات انجامشده برای زنده نگه داشتن نام شهدا در فضای شهری خاطرنشان کرد: در کنار نامگذاری معابر به نام شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ تحمیلی سوم، تاکنون بیش از ۱۰۰ معبر در منطقه به نام شهدا نامگذاری شده است.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمد آقامیری با اشاره به ابعاد شخصیتی و مبارزاتی شهید آیتالله سعیدی گفت: این شهید بزرگوار در سن ۴۱ سالگی به شهادت رسید و از شاگردان نمونه حضرت امام خمینی(ره) بود.
وی ادامه داد: شهید سعیدی مراحل اجتهاد را نزد حضرت امام(ره) و دیگر مراجع گذراند و مسجد موسیبنجعفر(ع) را به عنوان پایگاه فعالیتهای خود قرار داد. ایشان از حدود ۱۵ سالگی که با حضرت امام(ره) آشنا شد، مبارزات خود را آغاز کرد و در مسیر نهضت اسلامی به فعالیتهای مبارزاتی و تربیتی پرداخت.
آقامیری با اشاره به نقش شهید سعیدی در تربیت نیروهای مبارز و انقلابی افزود: این شهید شاگردان ارزشمندی تربیت کرد که از جمله آنها میتوان به پدر و عموی بنده و همچنین شهید صالحیخانساری اشاره کرد.
وی در پایان از مدیریت شهری منطقه ۱۴ برای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا در فضای شهری قدردانی کرد.
در پایان این مراسم، سردیس شهید آیتالله سیدمحمدرضا سعیدی در میدان مزین به نام این شهید رونمایی شد.
راهاندازی «هایپرماند دانشآموزی» در منطقه ۱۸
همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف افزایش مشارکت دانشآموزان در تفکیک پسماند از مبدأ، مدیریت شهری منطقه ۱۸ غرفه «هایپرماند دانشآموزی» را راهاندازی کرد.
این طرح پس از انجام نظرسنجیهای میدانی و بررسی میزان استقبال و مشارکت دانشآموزان در موضوع تفکیک پسماند، در مجاورت سرای محله سعیدآباد راهاندازی شده و فرصتی برای مشارکت دانشآموزان و خانوادهها در یک فعالیت محیطزیستی فراهم کرده است.
در این طرح، دانشآموزان مدارس محلات منطقه ۱۸ میتوانند پسماندهای خشک قابل بازیافت و همچنین لوازم و ملزومات تحصیلی بلااستفاده خود را به غرفه «هایپرماند دانشآموزی» تحویل دهند و از مشوقها و مزایای پیشبینیشده بهرهمند شوند.
این ابتکار تلاش دارد مفهوم تفکیک پسماند را از یک اقدام صرفاً خدماتی به تجربهای جذاب و مشارکتمحور تبدیل کند؛ بهگونهای که دانشآموزان در کنار خانوادههای خود نقش مؤثرتری در حفاظت از محیط زیست و کاهش تولید پسماند ایفا کنند.
برپایه این گزارش، مدیریت اداره پسماند معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۸ نیز پس از ارزیابی میزان مشارکت دانشآموزان، از دانشآموزی که بیشترین میزان پسماند را به این غرفه تحویل داده بود، با اهدای هدیه تقدیر کرد.
نظر شما