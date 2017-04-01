دربی تبریز به تساوی انجامید/ تراکتور به سمت قهرمانی حرکت نکرد!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر عصر امروز شنبه با دیدار تیم های تراکتورسازی و گسترش فولاد در ورزشگاه یادگار امام تبریز دنبال شد که طی آن دو تیم به تساوی یک بر یک دست پیدا کردند.

مهدی شریفی(۱۶) برای تراکتورسازی و رضا خالقی فر(۵۵) برای گسترش فولاد تبریز گل زدند.

در این دیدار که تراکتورسازان از شکست پرسپولیس برابر صنعت نفت آبادان خبر داشتند و می توانستند با گرفتن سه امتیاز خود را به صدر جدول نزدیکتر کنند، شاگردان قلعه نویی به گل اول هم دست پیدا کردند اما در ادامه گل تساوی را پذیرفتند.