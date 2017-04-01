  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۲ فروردین ۱۳۹۶، ۱۹:۲۴

هفته بیست و پنجم لیگ برتر؛

دربی تبریز به تساوی انجامید/ تراکتور به سمت قهرمانی حرکت نکرد!

دربی تبریز به تساوی انجامید/ تراکتور به سمت قهرمانی حرکت نکرد!

دیدار تیم های فوتبال تراکتورسازی و گسترش فولاد تبریز با تساوی به پایان رسید تا سرخ های تبریز به صدرنشین نزدیکتر نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر عصر امروز شنبه با دیدار تیم های تراکتورسازی و گسترش فولاد در ورزشگاه یادگار امام تبریز دنبال شد که طی آن دو تیم به تساوی یک بر یک دست پیدا کردند.

مهدی شریفی(۱۶) برای تراکتورسازی و رضا خالقی فر(۵۵) برای گسترش فولاد تبریز گل زدند.

در این دیدار که تراکتورسازان از شکست پرسپولیس برابر صنعت نفت آبادان خبر داشتند و می توانستند با گرفتن سه امتیاز خود را به صدر جدول نزدیکتر کنند، شاگردان قلعه نویی به گل اول هم دست پیدا کردند اما در ادامه گل تساوی را پذیرفتند.

کد مطلب 3942430
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه