یک مشابهت و همزمانی عجیب/ ترامپِ کارتونی با اقبال روبه رو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، انیمیشن «بچه رییس» که جمعه اکران شد و در همین یک روز ۱۵.۵ میلیون دلار فروش کرد، دارای شخصیتی اصلی است که با وجود این که یک بچه کوچک است، اما از نظر رفتاری شباهت بسیاری به رییس‌جمهوری آمریکا دارد.

در حالی که این انیمیشن مدت‌ها پیش از روی کار آمدن ترامپ ساخته شده، کارگردان انیمیشن مجبور شد تاکید کند شباهت کاراکتر اصلی فیلمش به دونالد ترامپ کاملا تصادفی است.

«بچه رییس» داستان یک بچه کوچک با کت و شلوار است که جمله‌ای را مدام تکرار می‌کند که یادآور ترامپ است: «تو اخراجی!» و جالب‌تر این که صداپیشه این انیمیشن کسی نیست جز آلک بالدوین که مدت‌هاست در نقش ترامپ ظاهر می‌شود و او و رفتارش را به استهزا می گیرد.

تام مک‌گراث، کارگردان این انیمیشن که انیمیشنی چون «ماداگاسکار» را در کارنامه دارد، گفت: مشابهت‌های بین این شخصیت کوچک انیمیشنی و رییس‌جمهوری می‌تواند هم یک هدیه و هم یک کابوس باشد. نمی دانم...

این انیمیشن که جمعه اکرانش را شروع کرد، پیش از اکران عمومی سروصدا کرد و بسیاری از این شباهت سخن گفتند.

از جمله نشریه ونتی‌فر در معرفی این فیلم نوشت: آیا «بچه رییس» کارتونی درباره دونالد ترامپ نوزاد است؟ و البته به این نتیجه رسید که نمی‌توان گفت این شباهت‌ عمدی بوده است.

مک‌گراث تاکید کرده که این شخصیت با الهام از ترامپ ساخته نشده و کتاب کودکی که سال ۲۰۱۲ منتشر شده، منبع اصلی ساخت این انیمیشن بوده است. ضمن این که بخش عمده ساخت این انیمیشن پیش از اینکه ترامپ وارد انتخابات ریاست جمهوری شود، تمام شده بود.

البته انتخاب الک بالدوین برای صداپیشگی در نقش این شخصیت نیز بسیار جالب است که از سوی کارگردان از آن به عنوان یک تصادف فوق‌العاده عجیب یاد شده است.

بالدوین در برنامه «شوی زنده شنبه شب» بارها با گریمی مشابه ترامپ ظاهر شده و با تقلید از لحن و رفتار او، وی را به تمسخر گرفته است.

در عین حال میرا فرازی نویسنده کتابی که منبع ساخت این انیمیشن بوده گفت نقشی که بالدوین در شوی شبانه اجرا کرده و شخصیت این انیمیشن در بسیاری از جاها طنینی یکسان ایجاد می‌کنند و این باورکردنی نیست...