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۱۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۰۸

رئیس اداره اوقاف گرگان خبر داد؛

وقف خانه یک میلیاردی در گرگان برای ساخت حسینیه

وقف خانه یک میلیاردی در گرگان برای ساخت حسینیه

رئیس اوقاف و امور خیریه گرگان از وقف شش دانگ یک باب منزل مسکونی با نیت ساخت حسینه به ارزش یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدوی راد، رئیس اداره اوقاف گرگان گفت : همزمان با تعطیلات نوروز واقف خیر اندیش یوسف خان بیکی شش دانگ یک باب منزل مسکونی خود را در شهرستان گرگان به نیت ساخت حسینه وقف کرد.

 وی افزود : مساحت این منزل مسکونی ۱۱۰ متر مربع و ارزش آن یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال برآورد شده که این واقف خیر اندیش اقدام به این کار خدا پسندانه کرده است .

رئیس اوقاف گرگان با اشاره به اینکه انسان‌های وارسته با وقف اموال زمینه ساز تزکیه جامعه می‌شوند،اظهار داشت: توجه به امر وقف به مثابه یک سرمایه اجتماعی معنوی و دینی است و بسیاری از مشکلات و معضلات جامعه را برطرف می‌کند.

کد مطلب 3942710
سارا فرجی

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