وقف خانه یک میلیاردی در گرگان برای ساخت حسینیه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدوی راد، رئیس اداره اوقاف گرگان گفت : همزمان با تعطیلات نوروز واقف خیر اندیش یوسف خان بیکی شش دانگ یک باب منزل مسکونی خود را در شهرستان گرگان به نیت ساخت حسینه وقف کرد.
وی افزود : مساحت این منزل مسکونی ۱۱۰ متر مربع و ارزش آن یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال برآورد شده که این واقف خیر اندیش اقدام به این کار خدا پسندانه کرده است .
رئیس اوقاف گرگان با اشاره به اینکه انسانهای وارسته با وقف اموال زمینه ساز تزکیه جامعه میشوند،اظهار داشت: توجه به امر وقف به مثابه یک سرمایه اجتماعی معنوی و دینی است و بسیاری از مشکلات و معضلات جامعه را برطرف میکند.
نظر شما