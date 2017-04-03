ساخت پهپاد بادشدنی با قابلیت نشستن روی آب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، این پهپاد بعد از خالی شدن از هوا فقط ۲۰ سانتیمتر فضا اشغال می کند و به راحتی می تواند در شرایط نامساعد جوی و در زمان بارش باران هم پرواز کند.

شرکت سازنده می گوید این پهپاد که دیادون نام دارد در عرض ۶۰ ثانیه برای پرواز آماده می شود و به همان سرعت هم از حالت پروازی خارج شده و می توان آن را تا زد و در جیب گذاشت.

ساده ترین مدل این پهپاد تنها ۱۹۹ گرم وزن دارد و البته مشخص نیست در این حالت می توان دوربین فوق دقیق بر روی پهپاد یاد شده نصب کرد یا خیر. عمر باتری این پهپاد برای هر بار پرواز تنها ۲۰ دقیقه است.

مدل های سنگین تر این پهپاد به ترتیب ۳۹۹ گرم و ۱.۵ کیلوگرم وزن دارند و می توانند تجهیزات سنگین تری مانند دوربین های حرارتی یا دوربین های پیچیده تری را حمل کنند و مدت زمان پرواز آنها هم به ۳۰ الی ۳۵ دقیقه افزایش می یابد.

برای کنترل این پهپادها از تبلتی ویژه استفاده می شود و با یک پمپ خاص می توان آنها را باد کرد. قیمت پهپادهای یاد شده هنوز اعلام نشده است.