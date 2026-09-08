به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرایی سازی مفاد تفاهمنامه همکاریهای مشترک و گسترش همافزاییهای علمی و پژوهشی میان نهادهای اجرایی شهری با دستگاه قضایی، مهندس مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، روز دوشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۵ در دومین حضور رسمی خود در پژوهشگاه قوه قضاییه با سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه و سخنگوی دستگاه قضا دیدار کرد و درباره مهمترین چالشهای حقوقی، خلأهای تقنینی و رویههای قضایی مدیریت شهری به گفتوگو نشست.
کاظمی در این دیدار با تجلیل از اقدامات جهادی و رویکرد قانونمدارانه شورای شهر تهران در دفاع از مطالبات به حق مردم و پی ریزی معماری نوین پایتخت، صیانت از حقوق عامه را خط قرمز نظام قضایی خواند و افزود: کارهای متعددی در پژوهشگاه قوه قضاییه در این زمینه انجام شده است و عدالت بین نسلی اقتضا میکند تا نسبت به محیط زیست خود و فرزندانمان حساسیت بیشتری داشته باشیم.
پیشنهاد تأسیس اندیشکده حقوق شهری
وی برای رفع چالشهای حقوقی در حوزه شهری، پیشنهاد داد: اندیشکدهای تخصصی با مشارکت قضات مجرب، حقوقدانان و مدیران ارشد شهری برای طراحی الگوهای پیشگیرانه، آسیبشناسی پروندهها، اصلاح قواعد و بازتعریف مدلهای حقوقی مدیریت شهری تشکیل شود.
برگزاری جشنواره انتخاب آرای قضایی مفید در حوزه شهری بهمنظور الگوسازی از دیگر پیشنهادات کاظمی در این نشست بود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود در تبیین بخشی از برنامههای پژوهشگاه اظهار کرد: بر اساس منویات رئیس قوه قضاییه، ظرفیتهای علمی پژوهشگاه به سمت کلانپروژههای بنیادین از جمله طراحی الگوی کرامت زنان، طرح حمایت جامع از کودکان، عدالتخواهی ملی و بینالمللی برای استیفای حقوق ملت و پیگیری پرونده خونخواهی رهبر شهید، تدوین الگوی حکمرانی قضایی و اثرگذاری آن در حاکمیت کلان کشور از منظر امام شهید و طراحی الگوهای عدالت علوی معطوف شده است و در این راستا آمادگی داریم تجربیات و پژوهشهای انجامشده را به مدیریت شهری عرضه کنیم.
چمران: رعایت نکردن صلاحیت دیوان عدالت اداری در پرونده باغات، پایتخت را دچار آسیب کرده است
در بخش دیگری از این نشست، مهندس مهدی چمران یکی از موانع کلیدی در مسیر حل معضلات شهر را «محدودیت اختیارات و حمایت ناکافی قوانین موضوعه از جایگاه شورای اسلامی شهر» برشمرد و خواستار اتخاذ قضاوتهای تخصصی و صدور آرای قاطع قضایی شد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از تشتت قوانین در حوزه صلاحیت مراجع رسیدگی به پروندههای فضای سبز تصریح کرد:رسیدگی به پروندههای مرتبط با باغات در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است، با این وجود، همچنان برخی افراد علیه شهرداری در محاکم دادگستری طرح شکایت میکنند. اگرچه پیگیریهای مدیریت شهری با تصمیمات قوه قضاییه تا حد توان مانع از تحقق این رویه اشتباه شده، اما ضروری است، صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری به یک رویه قضایی قطعی و لازمالاجرا تبدیل شود.
وی با اشاره به نگاه ویژه و تأکید مستمر رهبر شهید نسبت به صیانت از باغات و تنفسگاههای شهری افزود: درختان موجوداتی زنده و سرمایه زیستمحیطی مردم هستند و انتظار ما از دستگاه قضا این است که برای دفاع از حقوق عامه و حراست از بافت سبز تهران، استوارتر از گذشته در کنار مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد. چمران همچنین با اشاره به نقش انکارناپذیر نظر کارشناسی در اتقان آرا، بهرهگیری از نظرات کارشناسی حوزه شهری را عاملی مؤثر در کاهش اطاله دادرسی و صدور آرای پایدار دانست.
در این نشست تخصصی که با حضور نمایندگان حقوقی شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد، طرفین بر لزوم تدوین الگوهای نوین، انجام برنامههای پیشگیرانه و اصلاح قوانین ناکارآمد و صیانت همهجانبه از حقوق عامه تأکید کردند.
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