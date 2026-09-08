به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در شرایط اقتصادی تورمی، حفظ ارزش دارایی‌ها دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران است. فلزات گرانبها از دیرباز مطمئن‌ترین پناهگاه‌های امن مالی به شمار می‌رفته‌اند. وقتی صحبت از ورود به این بازار می‌شود، اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است: شمش طلا بهتره یا شمش نقره؟ انتخاب میان این دو دارایی ارزشمند نیازمند بررسی پارامترهایی چون نرخ نقدشوندگی، نوسانات بازار، بودجه اولیه و پتانسیل رشد است. مجموعه باسابقه طلا و جواهری حقانی با سال‌ها تجربه در بازار فلزات گرانبها، بستری امن برای ارزیابی و معامله این دارایی‌ها فراهم کرده است تا سرمایه‌گذاران بتوانند با آگاهی کامل وارد بازار شوند. جهت خرید شمش طلا با کمترین کارمزد کلیک کنید. https://haghanigold.com/

شمش نقره بخریم یا شمش طلا؟

برای پاسخ دقیق به این پرسش که خرید شمش طلا بهتر است یا شمش نقره، ابتدا باید کاربرد بنیادی و چرخه اقتصادی هر یک از این دو فلز را شناخت.

طلا؛ پول تاریخی و پناهگاه امن: طلا عملاً یک ابزار پولی و ذخیره ارزش است. بیش از ۹۰ درصد تقاضای طلا ناشی از سرمایه‌گذاری، ذخایر بانک‌های مرکزی و صنعت جواهرات است. مصرف صنعتی طلا درصد بسیار کمی دارد؛ بنابراین، قیمت آن مستقیماً با نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، نرخ بهره و تورم جهانی همبستگی دارد.

نقره؛ فلز دوگانه (صنعتی - سرمایه‌ای): نقره کارکردی دوگانه دارد. بیش از ۵۰ درصد تقاضای جهانی نقره مربوط به مصارف صنعتی نظیر پنل‌های خورشیدی، باتری خودروهای برقی، بردهای الکترونیکی و تجهیزات پزشکی است. بنابراین ارزش نقره علاوه بر انتظارات تورمی، به چرخه رونق و رکود تولید صنعتی نیز وابسته است.

شمش نقره یا طلا؛ مقایسه شاخص‌های کلیدی سرمایه‌گذاری شاخص ارزیابی شمش طلا شمش نقره میزان نوسان قیمت (Volatility) متوسط و کنترل‌شده بالا و دارای جهش‌های سریع حداقل بودجه ورود نسبتاً بالا (حتی برای وزن‌های پایین) بسیار منعطف و مناسب برای مبالغ خرد سرعت نقدشوندگی بسیار بالا در تمامی طلافروشی‌ها خوب (در بازارها و مراکز تخصصی) هزینه نگهداری و انبارداری کم (چگالی ارزش بسیار بالا) نیازمند فضای امن بیشتر به ازای ارزش برابر تاثیرپذیری از اقتصاد صنعتی بسیار کم بالا (تقاضای فناوری و انرژی پاک) مزایا و ریسک‌های شمش طلا طلا دارایی برتر برای افراد ریسک‌گریز است. مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف خرید شمش طلا عبارتند از: مزایا: نقدشوندگی جهانی و لحظه‌ای: شمش طلا در هر نقطه‌ای از جهان معادل پول نقد پذیرفته می‌شود و کارمزد معاملات آن شفاف است. تراکم ارزش در حجم اندک: یک شمش طلای ۱۰۰ گرمی به راحتی در جیب جا می‌گیرد، در حالی که معادل ریالی آن در نقره نیازمند نگهداری چندین کیلوگرم فلز است. ثبات بیشتر در ریزش‌های اقتصادی: هنگام بروز بحران‌های سیاسی یا بحران‌های حاد بانکی، طلا نوسانات شدید نزولی را تجربه نمی‌کند. معایب: آستانه ورود بالاتر: حتی کوچک‌ترین ابعاد شمش طلا نیز نیازمند سرمایه‌ای مشخص است که شاید برای تمام پس‌اندازهای خرد مقدور نباشد. سودآوری درصدی محدودتر نسبت به نقره در رونق‌های انفجاری: طلا به ندرت در بازه‌های کوتاه جهش‌های چندصد درصدی ثبت می‌کند. خرید شمش طلا از حقانی استفاده کنید تا اصالت عیار و فاکتور رسمی دریافت نمایید. اگر تصمیم شما انتخاب طلا به عنوان حفظ دارایی‌تان است، می‌توانید برای تامین شمش‌های شناسنامه‌دار از گزینهاستفاده کنید تا اصالت عیار و فاکتور رسمی دریافت نمایید. مزایا و ریسک‌های شمش نقره پاسخ به سوال شمش نقره بخریم یا شمش طلا برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال اهرم رشد بالاتر هستند، اغلب به سمت نقره میل می‌کند. مزایا: سپر قدرتمند برای بودجه‌های خرد: نقره این امکان را می‌دهد که با پرداخت مبالغ محدود، فلز فیزیکی با خلوص ۹۹۹ خریداری شود. پتانسیل رشد نامتقارن: از لحاظ تاریخی، هر زمان که نسبت قیمت طلا به نقره بیش از حد بالا رفته، نقره با یک رالی قدرتمند عقب‌ماندگی خود را جبران کرده است. افزایش تقاضای ساختاری ناشی از انرژی‌های تجدیدپذیر: با گسترش صنعت خودروهای الکتریکی و انرژی خورشیدی، کسری عرضه ساختاری نقره در بازارهای جهانی رو به افزایش است. معایب: چالش نگهداری و اکسیداسیون: نگهداری حجم بالای نقره به دلیل وزن زیاد و خطر کدر شدن در مجاورت هوا نیازمند مراقبت و بسته‌بندی مناسب است. نوسانات قیمتی سنگین‌تر: همان‌طور که نقره در روند صعودی سریع‌تر از طلا بالا می‌رود، در بازارهای خرسی و رکودهای صنعتی نیز افت قیمتی عمیق‌تری را به ثبت می‌رساند. کلیک کنید. جهت اطلاع از قیمت‌های بازار پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، برای مشاهده قیمت لحظه‌ای شمش نقره شمش طلا یا نقره؛ کدام دارایی با استراتژی شما هماهنگ است؟ برای رسیدن به پاسخ شخصی‌سازی‌شده درباره اینکه شمش طلا بهتره یا شمش نقره، باید تحمل ریسک خود را در نظر بگیرید: افق زمانی بلندمدت و حفظ ارزش مطلق: اگر هدف صرفاً حفظ قدرت خرید سرمایه‌های بازنشستگی، در امان ماندن از کاهش ارزش ریال و کاهش استرس بازار است، طلا انتخاب منطقی‌تری به شمار می‌رود. افق زمانی میان‌مدت و تمایل به بازدهی بالا: اگر آمادگی نوسانات قیمتی ۳۰ تا ۵۰ درصدی را دارید و باور دارید تقاضای صنعتی و افت نسبت طلا به نقره بازدهی فوق‌العاده‌ای رقم خواهد زد، تخصیص بخش مناسبی از سبد به شمش نقره توجیه‌پذیر است. مقایسه کاربرد، نقدشوندگی و سهولت تبدیل به پول نقد برای انتخاب دارایی مناسب در برابر تورم، بررسی پتانسیل رشد کافی نیست؛ باید دید این فلزات چه کاربردی در بازار دارند و در صورت نیاز فوری، با چه سرعت و هزینه‌ای به پول نقد تبدیل می‌شوند. نوع کاربرد؛ پشتوانه مالی در برابر موتور محرک صنعت: طلا فلزی کاملاً سرمایه‌ای و ضدتورمی است که به عنوان ذخیره ارزش در بانک‌ها و سبد سرمایه‌گذاران شناخته می‌شود و رکود کارخانه‌ها اثری روی آن ندارد. در مقابل، بیش از نیمی از تقاضای نقره مصرف صنعتی دارد (مانند پنل‌های خورشیدی و قطعات الکترونیکی)؛ به همین دلیل قیمت نقره هم‌زمان با وضعیت تولید و صنایع جهانی تغییر جهت می‌دهد. عمق بازار و سرعت تبدیل به نقدینگی: طلا نقدشوندگی آنی دارد. هر طلافروشی در هر نقطه از شهر شمش استاندارد طلا را در چند دقیقه می‌خرد. اما خریداران شمش نقره محدودترند و برای فروش آن معمولاً باید به راسته‌های تخصصی نقره‌فروشی، صرافی‌های خاص یا کارگاه‌ها مراجعه کنید. فاصله قیمت خرید و فروش: اختلاف میان نرخ خرید و فروش طلا ناچیز است و دارایی شما با کمترین کسر قیمت فروخته می‌شود. در شمش نقره، به دلیل بالا بودن کارمزد ضرب و بسته‌بندی به نسبت ارزش وزنی، این گپ قیمتی بیشتر است و برای جبران آن به زمان طولانی‌تری نیاز دارید. سنجش اصالت و تسویه نهایی: عیار شمش طلا به دلیل وجود شناسنامه‌های رسمی و متدهای سریع مانند سنگ محک، فوراً تأیید و تسویه می‌شود. در شمش‌های نقره، به ویژه در وزن‌های سنگین، ممکن است خریدار به تست‌های دقیق‌تر یا آزمایشگاهی نیاز پیدا کند که این فرایند فروش را زمان‌برتر خواهد کرد. پاسخ نهایی به اینکه خرید شمش طلا بهتر است یا شمش نقره، به ابعاد سرمایه و میزان ریسک‌پذیری شما وابسته است؛ طلا سپر دفاعی مستحکم و نقدشونده در برابر ریزش ارزش پول است و نقره علاوه بر مهار تورم، ظرفیت‌های تهاجمی برای کسب سودهای درصدی بالاتر را در خود دارد.

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