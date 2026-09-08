شاهوار در مسیر تصمیم نهایی؛ گزارش معدن روی میز دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر سهشنبه در دیدار با مردم و فعالان محیط زیست شاهرود در محل فرمانداری این شهرستان، با اشاره به پیگیریهای انجامشده درباره معدن بوکسیت شاهوار اظهار کرد: این موضوع طی ماههای گذشته از مسیرهای مختلف کارشناسی و حقوقی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته و گزارش علمی بررسیهای انجامشده اکنون در اختیار دولت است.
وی با بیان اینکه «آب» از نخستین دغدغههای استان سمنان پس از آغاز مسئولیتش بوده است، افزود: در کنار موضوع آب، مسائل دیگری از جمله راه، بهداشت و درمان، ناترازی برق، عدالت آموزشی، دانشگاهها و برخی پروژههای قدیمی و مسئلهدار استان نیز در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار سمنان با اشاره به پیگیری مطالبات مردم درباره معدن بوکسیت شاهوار ادامه داد: در هر جایگاهی که مسئولیت داشتهام، تلاش کردهام تیم مدیریتی با رویکرد گرهگشایی از مسائل مردم فعالیت کند و دغدغههای مردم نیز در جلسات و مکاتبات مختلف به مسئولان بالادستی منتقل شده است.
کولیوند گفت: در خصوص معدن بوکسیت شاهوار با ورود معاون قوه قضاییه و مشارکت حدود ۴۰ دستگاه اجرایی، موضوع مورد بررسی و چارهجویی قرار گرفت و گزارش این بررسیها برای دولت ارائه شد.
وی با اشاره به مطالبه مردم برای تعطیلی معدن بیان کرد: طی حدود ۱۶ ماه حضور در استان، بررسیهای مختلف درباره این موضوع در دستور کار قرار داشت و در نهایت دولت تصمیم گرفت موضوع برای بررسی تخصصی به مجموعههای مرتبط با حوزه زمین و معدن ارجاع شود.
استاندار سمنان افزود: نتیجه این بررسیها در قالب یک گزارش علمی و کتابچهای حدود ۴۰۰ صفحهای تهیه شده و اکنون این گزارش در اختیار دولت قرار دارد.
کولیوند با تأکید بر اینکه بررسیها در این مرحله متوقف نشده است، تصریح کرد: برای رفع اختلاف میان دستگاههای متولی، موضوع مجدداً از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شد و نظر دستگاههای مختلف، از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، اخذ شد.
وی ادامه داد: در نهایت موضوع به معاونت حقوقی ارجاع شد تا اختلاف میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تعیین تکلیف شود و رأی محیط زیست همچنان استوار است.
استاندار سمنان تأکید کرد: «من به عنوان استاندار هیچ موضوع پوشیدهای از مردم ندارم» و در مسائل حکومتی باید تابع مقررات و تصمیمات قانونی باشیم.
کولیوند خاطرنشان کرد: تصمیم درباره بستن یا ادامه فعالیت معدن بوکسیت شاهوار منوط به تصمیم دولت است و هر تصمیمی که در دولت اتخاذ شود، مجموعه استان به آن پایبند خواهد بود.
وی همچنین از ابلاغ ضوابط اجرایی مرتبط با این موضوع خبر داد و گفت: ضوابط اجرایی از دستگاههای مرتبط دریافت و ابلاغ شده است و باید کمیته نظارت نیز تشکیل شود تا اجرای این ضوابط به صورت مستمر مورد پیگیری و نظارت قرار گیرد.
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