به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام تسلیت هیئت امنای مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

باکمال تاسف و تاثر در کمال ناباوری خبر ارتحال جانسوز برادر عزیزمان آقای دکتر حسین اردستانی مسئول مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس را واصل کردیم و در بُهت سنگینی قرار گرفتیم.

بی تردید او پژوهشگری اندیشمند و چیره دست در حوزه دفاع مقدس به شمار می رفت. پژوهشگری که جنگ را با همه وجود در صحنه‌های نبرد ۸ ساله دفاع مقدس ملت قهرمان ایران در کنار فرماندهان و رزمندگان تجربه کرده بود.

تلفیق محققانه و هنرمندانه دانسته‌ها، داشته‌ها و یافته‌های او از جنگ با آموخته‌ها و سپس معلمی در دانشگاه او را به یکی از برجسته‌ترین محققان در این عرصه تبدیل کرد.

بی‌تردید نتیجه قطعی اندیشه‌ها و آگاهی، تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، امام و شهیدان، عزم جزم و تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی و شوریدگی او در دوره مدیریت بر مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس صیانت و پاسداری از واقعیت‌های دفاع از این مرز و بوم است.

دکتر اردستانی در ۱۰ سال مدیریت خود با ایجاد تحول در ساختار، مدیریت و ماموریت‌های مرکز و طراحی و به ثمر رساندن موضوعات اساسی از جمله تاریخ شفاهی جنگ و پژوهش در حوزه نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ادبیات دفاع مقدس و نیز حضور جهادی در میان راهیان نور و نیز اتصال شخصیت‌های بزرگ لشکری و کشوری به مرکز اسناد و استفاده همزمان از نیروهای با تجربه و نیروهای جوان با هدف جلوگیری از تحریف در تاریخ جنگ، مرکز را در مسیر درست و در عین حال بی‌بازگشتی قرار داد که امید است اندیشه‌های او با همدلی و همیاری همکاران و دوستان او در مرکز ادامه یابد.

هیئت امنای مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس این ضایعه را به ِِرهبری معظم و فرماندهان و رزمندگان و همسر گرامی و فرزندان عزیز ایشان تسلیت می‌گوید و برای آن فقید سعید علو درجات و همنشینی با امام و شهیدان آرزو می‌کند.

هیات امنای مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

سرتیپ پاسدار حسین سلامی، سرتیپ پاسدار احمد غلامپور، سرتیپ پاسدار غلامرضا محرابی، سرتیپ پاسدار حمید اصلانی، سرتیپ پاسدار علی فدوی، سرتیپ پاسدار محمد پاکپور، سرتیپ پاسدار علی زاهدی، سردار علاء الدینی