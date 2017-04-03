«علی البدل» امشب به پایان می رسد/ فردا پشت صحنه سریال را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی «علی البدل» به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری امشب چهاردهم فروردین با پخش قسمت چهاردهم و پایانی به اتمام می رسد.

داستان این سریال که در آن بازیگرانی همچون مهدی فخیم زاده، مهدی هاشمی، مهدی هاشمی، احمد مهرانفر، حسین محب اهری، هادی کاظمی، هومن حاج عبدالهی، محمود جعفری، عزت الله رمضانی فر و محسن تنابنده ایفای نقش کردند، اتفاقات روستای چشمه قل قل را روایت می کند که قرار است به خاطر سفر رییس جمهور به آن روستا، رقابتی عجیب بینشان رخ دهد.

قرار است فردا ۱۵ فروردین پشت صحنه این مجموعه نوروزی شبکه یک حوالی ساعت ۲۲ روی آنتن برود.