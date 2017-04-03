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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۰۵

فرانسوا فیون:

شکست هم بخورم به «لوپن» رای نمی دهم

شکست هم بخورم به «لوپن» رای نمی دهم

نامزد راست میانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه که زمانی از بیشترین شانس برای پیروزی در میدان رقابت برخوردار بود، می گوید در صورت شکست، علیه رقیب افراط گرای خود تبلیغ خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فرانسوا فیون» نامزد حزب راست میانه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه، هر گونه احتمال مبنی بر رای دادن به نفع «مارین لوپن» رقیب خود از حزب راست افراطی «جبهه ملی» را رد کرد.

گفتنی است وی بیش از هر موضوع دیگری از امید به شانس خود برای عبور از سد رقابت اولیه ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت) سخن گفت اما در عین حال تاکید کرد چنانچه موفق نشود، در رقابت نهایی ۷ می (۱۷ اردیبهشت) به لوپن رای نخواهد داد.

وی در این باره گفت: من همه عمر خود را صرف مبارزه با جبهه ملی کرده ام و حالا در سن ۶۳ سالگی قصد تغییر این رویه را ندارم.

این در حالی است که «مانوئل والس» نخست وزیر سابق و نامزد رقابت درون حزبی سوسیالیست ها که با شکست از «بنوا آمون» از دور انتخابات حذف شده است نیز چندی پیش سنت شکنی کرد و به جای حمایت از آمون، اعلام کرد که رای خود را به «امانوئل ماکرون» نامزد مستقل این دور از رقابت ها و وزیر دارایی سابق فرانسه می دهد.

در واقع، رسوایی مالی فیون و بی اعتمادی مردم به آمون، مانع از عبور آنها از سد انتخابات مقدماتی ۲۳ آوریل می شود. با این حال، از آنجا که احزاب سیاسی فرانسه از بیم ترویج افراط گرایی از هیچ تلاشی برای ممانعت از ورود لوپن به الیزه کوتاهی نمی کنند، در دور دوم شاهد تجمیع رای طرفداران نامزدهای بازمانده از ادامه رقابت، به نفع ماکرون خواهیم بود.

کد مطلب 3943384
مریم خرمایی

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