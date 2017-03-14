به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لو پاریزین، منابع نزدیک به «مانوئل والس» نخست وزیر سابق دولت فعلی فرانسه، از تصمیم وی برای حمایت از «امانوئل ماکرون» نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ این کشور خبر دادند.

گفتنی است که والس برای شرکت در دور نخست این انتخابات از سمت نخست وزیری دولت «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فعلی فرانسه استعفا داد اما در رقابت درون حزبی سوسیالیست ها از «بنوا آمون» شکست خورد.

به گفته لو پاریزین، والس در آستانه دور نخست انتخابات که ۲۳ آوریل برگزار می شود، از طرفداران خود خواهد خواست که به ماکرون رای دهند- ضربه ای که اگرچه به فرضیه احتمال شکست آمون در دور نخست قوت بیشتری می بخشد، کاتالیزوری خواهد بود برای آنکه ماکرون این دور از رقابت را با اختلاف رای بیشتری نسبت به «مارین لوپن» نامزد حزب افراطی جبهه ملی و «فرانسوا فیون» نامزد حزب راست میانه «جمهوریخواهان» به پایان ببرد.

ناگفته نماند ماکرون نیز تا پیش از ورود به چرخه انتخابات فرانسه، در دستگاه حزب حاکم سوسیالیست سمت وزیر داریی را بر عهده داشت و اگرچه حالا در قالب یک نامزد مستقل عمل می کند، به هر حال عقایدش به سوسیالیست ها نزدیک تر است و در عین حال چنانچه فیون از ادامه رقابت باز بماند، توانایی جلب حمایت طرفداران راست میانه را نیز دارد.

شاید بتوان گفت اقدام والس به عنوان یکی از چهره های سرشناس حزب سوسیالیست به سلب حمایت از آمون با علم به عدم موفقیت وی در دور نخست انجام می شود و حرکتی تاکتیکی است برای تضمین عبور پر افتخار نامزد دیگر (ماکرون) از سد رقابت آوریل و پیروزی وی در رقابت نهایی ۷ مِی.

به هر حال، هر دو حزب سوسیالیست و راست میانه، عهد کرده اند تا به هر قیمتی که شده مانع از ورود لوپن به کاخ الیزه شوند.