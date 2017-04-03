افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی بازدید از اماکن تاریخی در نوروز ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اعضای ستاد هماهنگی خدمات سفر پیش از ظهر روز چهاردهم فروردین ماه در سالن فجر سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.

در این برنامه سمیع‌الله حسینی مکارم معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی گزارشی درباره نوروزگاه‌های برپا شده در کشور ارائه کرد و گفت: در ۳۱ استان و مراکز استان‌ها یک نوروزگاه برپا شد. در بسیاری از شهرستان‌ها نیز حدود ۲۶۰ نوروزگاه داشتیم. در پایگاه‌های جهانی مانند تخت‌جمشید، پاسارگاد، حافظیه و سعدی و برخی از پایگاه‌های ملی نیز این نوروزگاه‌ها برگزار شده و برنامه اجرا کردند. در استان تهران نیز نوروزگاه‌هایی در موزه ملی، کاخ سعدآباد و کاخ گلستان ایجاد شد؛ همه این نوروزگاه‌ها از دوم تا دوازدهم فروردین ماه برنامه داشتند، اما در شهرستان‌ها این برنامه‌ها از دوم تا ششم فروردین ماه برگزار شده بود.

وی ادامه داد: طبق گزارش‌های رسیده، امسال شاهد شادی و نشاط بیشتری در میان مردم حاضر در نوروزگاه‌ها بودیم، امیدواریم که نوروزگاه‌ها به عنوان یک جاذبه گردشگری به جاذبه‌های ما اضافه شود.

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی افزود: در هر استان و شهرستان، آئین‌های محلی و نمایش‌های آئینی مرتبط با نوروز و تئاترهای خیابانی به اجرا درآمد.

حسینی مکارم تصریح کرد: در محدوده آرامگاه سعدی با ۳۰ درصد افزایش بازدیدکننده روبرو شدیم، در حالی که تعداد بازدیدکنندگان از بناهای تاریخی در ایام نوروز به طور متوسط چهار درصد بوده است.

وی گفت: یکی از برنامه‌های ما در ایام نوروز، برگزاری مراسم چوگان بود. قرار شد که این مراسم به مدت سه روز در اصفهان برگزار شود، اما به دلیل استقبال زیاد مردم، این برنامه به هشت روز افزایش یافت.

همچنین محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر که آیا بهتر نبود این نوروزگاه‌ها در مکان‌هایی که گردشگران آشنایی کمتری با آنها داشتند، به اجرای برنامه می‌پرداختند؟ گفت: به طور کلی بازدید از موزه‌ها ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است، از ۲۱ پایگاه جهانی در ایام نوروز تا روز دوازدهم فروردین ماه، دو میلیون و ۵۲۴ هزار نفر بازدید کرده‌اند؛ البته این آمار موزه‌ها، محوطه‌ها و بناهای تاریخی است. به عنوان مثال در استان فارس تنها یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از بناهای آن دیدن کرده‌اند و در استان خراسان رضوی نیز این آمار یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است. در استان‌های کردستان و یا غرب کشور به دلیل برودت هوا، بازدیدکننده کمتری وجود داشت.

وی افزود: ما موافق برگزاری نوروزگاه‌ها در بناهای تاریخی و جهانی هستیم، چرا که اجرای مراسم در کنار این بناها موجب توقف بازدیدکنندگان می‌شد، بنابراین نمی‌توان گفت که همه آن افراد در یک لحظه وارد موزه‌ها و یا بناها شده‌اند؛ از نظر ما مشکلی در این باره وجود ندارد.