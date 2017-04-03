تعداد نامزدهای جبهه مردمی با رای ۳ هزار نفر به ۵ نفر کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا روستا آزاد عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب عصر امروز در نشست کمیته اقشار این جبهه با اشاره به دومین مجمع ملی جبهه مردمی که قرار است روز پنجشنبه هفته جاری برگزار شود اظهار داشت: در این مجمع تعداد کاندیداهای جبهه مردمی با رای مستقیم ۳ هزار نفر از ۱۰ به ۵ نفر خواهد رسید.

وی با ابراز امیدواری از برخورداری گزینه نهایی جبهه مردمی از کارآمدی، رای آوری و سایر خصوصیات فردی افزود: ۱۰ نامزد جبهه مردمی در روز پنجشنبه ۱۷ فروردین برای تشریح برنامه های خود فرصت سخنرانی خواهند داشت، اما چون این زمان تخصیص یافته برای بیان جزییات برنامه ها کفایت نمی کند، برای آن ها یک فرصت اضافی هم تعیین شده و در همین راستا امروز از تمامی آن ۱۰ نامزد برای شرکت در جلسه اقشار ۲۸ گانه دعوت به عمل آمده است.