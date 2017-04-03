به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی، اولین جشنواره رسانه‌ای شهدای دفاع از حرم و جبهه مقاومت با موضوع دفاع از حریم اهل بیت(ع) در سوریه و عراق، شهدای مدافع حرم، تشیع بدون مرز، مبارزه رسانه‌ای با استکبار و بوق‌های داخلی و خارجی توسط فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی، برگزار می شود.

این جشنواره از ۱۳ بهمن شروع شده است و علاقه مندان تا پایان فروردین ۱۳۹۶ مهلت دارند، آثار خود را از طریق نشانی پست الکترونیک resaneh.jashnvare@gmail.com به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مراسم اختتامیه اولین جشنواره رسانه‌ای شهدای دفاع از حرم و جبهه مقاومت نیز همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر، ۳ خرداد در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود.

دبیر بخش شعر این جشنواره، سعید بیابانکی، دبیر بخش داستان، جواد جزینی است.

این جشنواره همچنین برگزیدگانی در بخش دبیر بخش گرافیک (پوستر - اگهی ترحیم - گرافیک محیطی) و کلیپ نیز خواهد داشت.