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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۳۷

انتشار فراخوان جشنواره رسانه‌ای شهدای دفاع از حرم و جبهه مقاومت

انتشار فراخوان جشنواره رسانه‌ای شهدای دفاع از حرم و جبهه مقاومت

فراخوان شعر، داستان کوتاه و گرافیک اولین جشنواره رسانه‌ای شهدای دفاع از حرم و جبهه مقاومت که به همت فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی برگزار می شود، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی، اولین جشنواره رسانه‌ای شهدای دفاع از حرم و جبهه مقاومت با موضوع دفاع از حریم اهل بیت(ع) در سوریه و عراق، شهدای مدافع حرم، تشیع بدون مرز، مبارزه رسانه‌ای با استکبار و بوق‌های داخلی و خارجی توسط  فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی، برگزار می شود.

این جشنواره از ۱۳ بهمن شروع شده است و علاقه مندان تا پایان فروردین ۱۳۹۶ مهلت دارند، آثار خود را از طریق نشانی پست الکترونیک  resaneh.jashnvare@gmail.com به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مراسم اختتامیه اولین جشنواره رسانه‌ای شهدای دفاع از حرم و جبهه مقاومت نیز همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر، ۳ خرداد در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود.

دبیر بخش شعر این جشنواره، سعید بیابانکی، دبیر  بخش داستان، جواد جزینی است.

این جشنواره همچنین برگزیدگانی در بخش دبیر  بخش گرافیک  (پوستر - اگهی ترحیم - گرافیک محیطی) و کلیپ نیز خواهد داشت.

کد مطلب 3943500
حمید نورشمسی

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