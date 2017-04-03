زمان مسابقات پلی آف لیگ دسته اول فوتسال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هفته اول تا ششم مسابقات لیگ پلی آف دسته اول فوتسال با حضور چهار تیم مقاومت قرچک، آتلیه قم، نفت امیدیه و سن ایچ ساوه به شرح زیر برگزار می شود.

پنجشنبه ۹۶/۱/۱۷ – ساعت ۱۷

مقاومت قرچک - آتلیه طهران قم /سالن تختی قرچک

نفت امیدیه – سن ایچ ساوه/سالن ولایت امیدیه

سه شنبه ۹۶/۱/۲۲-ساعت۱۷-هفته دوم

نفت امیدیه- مقاومت قرچک /سالن ولایت امیدیه

سن ایچ ساوه -آتلیه طهران قم / سالن فجر ساوه

یکشنبه ۹۶/۱/۲۷-ساعت۱۷-هفته سوم

مقاومت قرچک- سن ایچ ساوه/ سالن تختی قرچک

آتلیه طهران قم- نفت امیدیه/سالن شهید حیدریان قم

جمعه ۹۶/۲/۱-ساعت۱۷-هفته چهارم

آتلیه طهران قم- مقاومت قرچک/ سالن شهید حیدریان قم

سن ایچ ساوه- نفت امیدیه/ سالن فجر ساوه

سه شنبه ۹۶/۲/۵-ساعت۱۷-هفته پنجم

مقاومت قرچک- نفت امیدیه/ سالن تختی قرچک

آتلیه طهران قم- سن ایچ ساوه/ سالن شهید حیدریان قم

یکشنبه ۹۶/۲/۱۰-ساعت۱۷-هفته ششم

سن ایچ ساوه- مقاومت قرچک/ سالن فجر ساوه

نفت امیدیه- آتلیه طهران قم/ سالن ولایت امیدیه

به گزارش خبرنگار مهر، این در حالی است که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بعد از شکایت های واصله و بررسی موارد موجود، اعلام کرد که امتیازات تیم مقاومت باید به خاطر استفاده از بازیکنان غیرمجاز کسر شود و علاوه بر این، بازی با تیم هایی که این دو بازیکن در آن حضور داشته اند، تکرار شود.