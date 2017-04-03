به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آبفا کردستان، محمدحسین محمدی گفت: برای تداوم و ارتقای کیفی خدمات در آینده، نیازمند سرمایه گذاری هستیم و از آنجا که نمی توان تنها به منابع عمومی اتکا کرد، لذا باید به سمت جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده از مشارکت مردم در این زمینه برویم که این مسئله در دستور کار قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: آبفا کردستان به لحاظ توان تخصصی و کارآیی و متناسب با اهمیت خدماتی که به مردم ارائه می دهد از توانمندترین دستگاه های استان است.

وی با بیان اینکه آبفا کردستان در میان شرکت های آب و فاضلاب شهری سطح کشور نیز جایگاه خوبی دارد، ادامه داد: از مهمترین دلایل این مدعا، زیر پوشش قرار دادن ۱۰۰ درصد جمعیت شهری استان در حوزه تأمین آب، جمع آوری فاضلاب ۹۲ درصد جمعیت تحت پوشش و همچنین زیر پوشش قرار دادن بیش از ۷۰ درصد جمعیت شهری در حوزه تصفیه فاضلاب است.

مدیرعامل آبفا استان افزود: علاوه بر این پارامترها در شاخص های دیگری نیز که ملاک ارزیابی شرکت های آب و فاضلاب هستند، آبفا کردستان با توجه به پویایی و توجه به ارتقای بهره وری و همچنین پرداختن به آموزش، تحقیقات و حرکت به سمت تأمین منابع مالی جدید توانسته است در تمام شاخص های ارزیابی شده در کشور، جایگاه مناسبی داشته باشد .

محمدی بیان کرد: اما با توجه به توانایی های موجود، انتظارها فراتر از وضعیت فعلی است که انشاالله با تحقق برنامه های آینده، شرکت در جایگاه شایسته خود در صنعت قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: معتقدم نیروی انسانی، موتور محرکه و راهبر هر مجموعه ای است و خوشبختانه نیروی انسانی توانمند و مستعدی در شرکت وجود دارد که بزرگترین فرصت و سرمایه ما است و با ساماندهی مناسبتر و بهره وری مطلوبتر از نیروی انسانی، خواهیم توانست گام های بیشتر و بزرگتری در تحقق اهداف شرکت و خدمات رسانی مطلوبتر به مردم برداریم.

وی یادآور شد: از دیگر فرصت های ما در آبفا کردستان، توان فنی و تخصصی موجود در مجموعه است و در این زمینه در کشور حرفهای زیادی برای گفتن داریم، برنامه ریزی مناسب شرکت در استفاده از منابع و کمترین بهای تمام شده آب و خدمات دفع فاضلاب در سطح کشور و همچنین عملکرد مطلوب در اجرای پروژه ها و حرکت رو به جلو در امور بهره برداری از دیگر ویژگی های ممتاز مجموعه آب و فاضلاب شهری استان است.

وی اظهار داشت: در کنار این موارد، همراهی مردم استان و درک شرایط خاص شرکت از سوی آنها و نیز تعامل دوطرفه ایجاد شده از ظرفیتهای مثبت در مجموعه برای پیشبرد مقاصد است؛ همچنین با توجه به اینکه مجموعه مدیریت استان برای توسعه کردستان دلسوزانه کار می کنند و ما هم بخشی از این توسعه هستیم، لذا این ظرفیت نیز برای شرکت، جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد.

مدیرعامل آبفا استان کردستان گفت: البته در این میان، تهدیدها و دغدغه هایی نیز وجود دارد، به عنوان نمونه تغییرات اقلیمی که در کشور و منطقه در حال رخ دادن است، حوزه عمل ما را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است در آینده با تغییر کیفیت آب و یا کمبود منابع آب مواجه شویم که مواجهه با این شرایط، آمادگی های خاص خود را می طلبد.