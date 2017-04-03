مستضعفان و تولیدکنندگان از عملکرد دولتمردان آسیب دیده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف طی سخنانی در مراسم روز جمهوری اسلامی، ۱۲ فروردین را روزی مهم و سرنوشت ساز برای کشور و جهان اسلام دانست و گفت: روز جمهوری اسلامی آغاز اولین روزی است که مردم سالاری دینی در این سرزمین حاکم شده و دین خدا در کنار اراده و مشارکت مردم برای تصمیم‌گیری در این سرزمین مبنا قرار گرفته است، از این جهت ۱۲ فروردین روز بزرگ و عید ملی و دینی ما به شمار می‌رود.

وی اهمیت ۱۲ فروردین را بیشتر از ۲۲ بهمن توصیف کرد و گفت: مهم‌ترین موضوعی که ملت در ۲۲ بهمن بیان کردند آن بود که چه چیزی را نمی‌خواهیم؛ ما در ۲۲ بهمن گفتیم حکومت و دولتی که مردم را رعیت خودش بخواهد، دست نشانده و نوکر بیگانه باشد و در آن اسلام، فرهنگ قرآنی، قسط و عدل نباشد و فساد و تزویز وجود داشته باشد را نمی‌خواهیم. در یک کلام مردم در ۲۲ بهمن گفتند ما حکومت طاغوتی را نمی‌خواهیم اما در ۱۲ فروردین گفتیم چه چیزی را می‌خواهیم.

قالیباف تصریح کرد: در ۱۲ فروردین گفتیم حکومتی می‌خواهیم که برخواسته از فرهنگ قرآنی باشد و آن حکومت را مردم بر سر کار آورده باشند. قرار ما این بود که دولت ما، دولت حامی مستضعفان و پابرهنگان و خدمتگذار به محرومان باشد. قرار ما این بود که قسط و عدل در جامعه برقرار باشد، مسیر پیشرفت در کشور فراهم شود و دولتی داشته باشیم که هم در جهان اسلام و هم در دنیا نمونه باشد.

شهردار تهران ادامه داد: هرگز قرار ما این نبود تا کشوری داشته باشیم که بین مسئولان و حاکمان با مردم فاصله وجود داشته باشد و مسئولان به تنهایی برای مردم تصمیم‌گیری کنند. قرار ما این نبود که دغدغه‌های مسئولان با دغدغه‌های مردم متفاوت باشد و مردم در سرنوشت و تصمیم‌گیری‌ها دخیل نباشند بلکه قرار بود خود مردم در همه عرصه‌ها تصمیم گیران اصلی باشند.

وی با اشاره به کلام امام راحل (ره) و پیام‌ها و دستورات مقام معظم رهبری، گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی دین خدا و مردم حاکم است و این دو باید در همه شئونات جامعه و در تمامی بخش‌ها وجود داشته باشند.

اول جنگ به ما گفتند صبر کنید، ما دنبال مذاکره و صلح هستیم

قالیباف در ادامه به آغاز جنگ تحمیلی در نیمه دوم سال ۵۹ اشاره و تصریح کرد: صدام به عنوان دست نشانده شرق و غرب و به نمایندگی از استکبار جهانی به انقلاب نوپای اسلامی و سرزمین ایران حمله کرد اما در همان زمان بعضی از همین قرارهای ما در همان یک سال و اندی از پیروزی انقلاب اسلامی توسط برخی از مسئولان شکسته شد.

وی تأکید کرد: در آن برهه به ما گفتند شما کاری نکنید، بلکه به ما فرصت دهید تا ما خودمان مشکل را حل کنیم. ما منتظر طراحی هستیم و حتماً دشمن را از این سرزمین بیرون می‌کنیم. به ما گفتند صبر کنید، ما دنبال مذاکره و صلح هستیم. سازمان ملل این کار را محکوم خواهد کرد و متجاوزان کشور ما را ترک خواهند کرد. در آن زمان به ما گفتند صدام را از این کشور بیرون می‌کنیم اما با گذشت چند ماه شاهد بودیم هیچ‌کدام از این وعده‌ها اتفاق نیفتاد. حتی وقتی از اداره جبهه عاجز شدند و در مقابل دشمن خارجی سر فرودآوردند، خرمشهر عزیز ما خونین‌شهر شد و شهرها یکی پس از دیگری سقوط کرد؛ مردم ما به اسارت رفتند و به ناموس این کشور تجاوز کردند اما هیچ خبری از دفاع و هیچ نشانه‌ای از موفقیت نبود.

قالیباف یادآور شد: مسئولان و رئیس دولت آن روز به جای آنکه بایستند و مشکل را حل کنند، به تهران برگشتند و آن حادثه تلخ ۱۴ اسفند را ایجاد کردند. یعنی مشکل خارجی را تبدیل به انشقاق ملت و تهدید داخلی کردند اما جوانان انقلابی آن روز همانند شهید باکری‌ها، خرازی‌ها و صیاد شیرازی‌ها تصمیم گرفتند خودشان به میدان بیایند و همان قرار جمهوری اسلامی را دنبال کردند. یعنی قرار بود بین مردم و مسئولان فاصله‌ای نیفتد و مردم در هر صحنه‌ای که وجود دارد، حضور داشته باشند.

وی تأکید کرد: از زمانی که مردم و جوانان وارد صحنه شدند، حق خودشان برای دفاع از انقلاب اسلامی، وطن و حق مبارزه با دشمن و وابستگان خارجی در کشور را گرفتند. سرنوشت مردم در اختیار خودشان است از این رو به آن‌ها میدان آمدند و همان مردمی که چند ماه قبل به بنی صدر ملعون رای داده بودند، او را از مسئولیت دور انداختند چرا که او از مسیر انقلاب اسلامی و پیمان با این ملت عزیز خارج شده بود و به دست همین ملت نیز حذف شد. البته که این تصمیم بسیار پر هزینه بود و این احقاق حق، صدها هزار شهید و مجروح به همراه داشت اما چاره‌ای جز این نبود و اگر حق خود را نگرفته بودیم، بقیه کشور ما هم اشغال می‌شد و استقلال و اسلام را هم از ما می‌گرفتند.

قالیباف در ادامه به حمله رژیم بعث عراق به کویت اشاره کرد و گفت: در جریان حمله صدام، کویت در کمتر از ۲۴ ساعت سقوط کرد و آن را جزو یکی از استان‌های خودش نامید اما چون دولت آنجا وابسته به استکبار بود، آنها از کویت دفاع کردند. در مقابل به دلیل آنکه انقلاب اسلامی در تقابل با شرق و غرب وجود داشت، هیچ‌کس جز مردمش به دفاع از این کشور نیامد. اگر آن روز ما این هزینه را نمی‌دادیم و در میدان نبودیم، بدون شک امروز از انقلاب اسلامی و عزت اسلام و مسلمانان خبری نبود و این امنیت و آزادی در کشور ما وجود نداشت.

بعد از دفاع مقدس، مردم را از صحنه دور کردند

شهردار تهران تصریح کرد: بعد از دفاع مقدس متأسفانه خطای بزرگ دیگری شکل گرفت چرا که وقتی امنیت به کشور برگشت و برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی در اولویت کارها قرار گرفت، مجدداً آرام آرام مردم را از صحنه دور کرده و باز هم قرار ۱۲ فروردین ما را نقض کردند؛ مردم را تنها در مقاطعی که لازم بود به صحنه آوردند و فاصله بین مردم و مسئولان دوباره اتفاق افتاد. جهت گیری‌ها دوباره آرام آرام تغییر پیدا کرد و در نتیجه امروز می‌بینیم با یک بحران اقتصادی و در ادامه با یک بحران آسیب‌های اجتماعی روبرو هستیم.

وی خاطر نشان ساخت: پس از دوران دفاع مقدس شرایط به گونه‌ای شد که دوباره به ما گفتند به خانه هایتان بروید و هر موقع لازم شد خبرتان می‌کنیم؛ در آن برهه مردم دوباره غریبه شدند و دغدغه‌ها نیز دغدغه‌های مردم نبود چرا که تصمیم‌گیری‌ها و چرخاندن چرخ زندگی در اختیار مردم قرار نگرفت.

قالیباف در ادامه به تمرکز نظام اداری و اجرایی کشور اشاره کرد و گفت: همین بحرانی که امروز در حوزه مسایل معیشتی و فقر و بیکاری داریم، از نظر دشواری و پیچیدگی، کمتر از دفاع مقدس نیست، بلکه در ابعادی سخت‌تر از دفاع مقدس است. در جنگ تحمیلی یک دشمن خارجی وجود داشت و ما با یک انسجام و وحدت بیشتری حرکت می‌کردیم اما امروز این ثلمه به خود مردم وارد شده است؛ همان مردمی که می‌خواهند از کشور و نظامشان دفاع کنند، خودشان دچار مشکل شده‌اند از این رو هیچ راهی جز این نیست که دوباره کار به مردم بازگردد.

شهردار تهران با بیان اینکه «نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور ما در فقر مطلق به سر می‌برند»، اظهار کرد: اگر امروز بگوییم درآمد ۶۰ درصد از مردم ما زیر حداقل درآمدی است که از سوی دولت مشخص شده، حرف گزافی نگفته‌ایم؛ این در حالی است که هرگز قرار ما در ۱۲ فروردین این نبود. دلیل این اتفاق آن بود که دولتمردان حرف امام (ره) و رهبری و آرمان‌های انقلاب را دستور کار خودشان قرار ندادند.

وی تأکید کرد: امام راحل (ره) بارها به دولت‌ها گفتند کاری که مردم می‌توانند انجام دهند، دولت‌ها حق دخالت در آن را ندارند و هر کاری که بر زمین مانده و مردم انجام نمی‌دهند، باید از سوی دولت‌ها انجام شود.

قالیباف در ادامه با اشاره به بازدید اخیر خود از اردوی راهیان نور جهای در خوزستان، گفت: همان مردمی که آن روز در جنگ تحمیلی آسیب دیدند، امروز در روستاها و در فقر مطلق زندگی می‌کنند و علاوه بر آن مسایل محیط زیستی هم به مشکلات آنها اضافه شده است. ما شاهد بودیم یک خانواده جز از محل یارانه هیچ درآمد دیگری ندارد و در کنار آن ۴ جوان بیکار نیز در خانه وجود دارد. روزی که یارانه به این خانواده داده شده، قیمت بنزین و دلار چقدر بوده است؟ امروز حداقل قیمت‌ها به سه برابر افزایش یافته است اما ای کاش یارانه آن‌ها را هم به همین میزان افزایش می‌دادیم تا قدرت خرید خانواده کاهش پیدا نکند.

وی با تأکید بر ضرورت وجود عدالت در توزیع یارانه‌ها، ابراز داشت: کسی که در خانه چند هزار متری با ده‌ها میلیارد سرمایه زندگی می‌کند، این یارانه را دریافت می‌کند و یک فرد فقیر هم همین یارانه را دریافت می‌کند، ما انقلاب کردیم که چنین اتفاقی بیفتد و قرار ما در ۱۲ فروردین این بود؟

بحران اقتصادی، بحران اجتماعی به دنبال خود دارد

شهردار تهران در ادامه سخنان خود، عنوان داشت: خطر بزرگ‌تر این است که بحران اقتصادی یک آسیب جدی اجتماعی هم به دنبال خودش آورده است که چهره‌های گوناگون آن در طلاق، اعتیاد و بیکاری جوانان قابل مشاهده است.

وی افزود: هم اکنون وضع قشر خاصی از جامعه خوب است که عمدتاً در جامعه دلالی و واسطه گری می‌کنند. همان‌هایی که واردات غیر ضروری را به روش قاچاق کالا و با حجم‌ها بالا انجام می‌دهند.

قالیباف تأکید کرد: امروز هم مستضعفان، حاشیه نشینان، روستاها و جوانان ما از مجموعه تصمیم و عملکرد مجموعه دولتمردان آسیب می‌بینند وهم تولیدکنندگان، چرا که به همان اندازه‌ای که بر فقرا و مستضعفان فشار وارد می‌شود، این فشار بر تولیدکنندگان ما نیز وجود دارد. در مقابل دلالان و واسطه گران با قاچاق کالا ثروت باد آورده به جیب می‌زنند و زندگی‌های آنچنانی در خارج و داخل کشور درست می‌کنند. این موارد ریشه در آن دارد که ما کار را از مردم گرفته‌ایم.

شهردار تهران یادآور شد: من به عنوان کسی که در آغاز دفاع مقدس یک جوان ۱۷ – ۱۸ ساله بودم عرض می‌کنم که اگر آن روز ما نایستاده بودیم، حق خودمان را نگرفته بودیم و انقلاب را به مسیر قرار ۱۲ فروردین برنمی‌گرداندیم، امروز این کشور در اختیار بیگانگان بود. امروز نیز این حق شما است که به پا خیزید. قرار ما در جمهوری اسلامی این بود که مردم در رتق و فتق امورات خودشان حضور داشته باشند و فاصله‌ای بین دولت و ملت نباشد.

مردم باید مسئولان را در مسند کار بیاورند تا در خدمت دغدغه‌های مردم باشند نه در خدمت دغدغه‌های احزاب، گروه‌ها و افراد خودشان.

وی افزود: حضرت امام (ره) همیشه حرف از پابرهنگان، کوخ نشینان، حاشیه نشینان و در بخش اقتصادی نیز حرف از تولیدکنندگان و کسانی می‌زدند که در این کشور دنبال پیشرفت هستند اما آیا امروز واقعاً دغدغه دولتمردان و عملکرد ما این است؟

دشمن امروز ما؛ تنبلی، تجمل‌گرایی و بیکاری است

قالیباف با بیان اینکه «دشمن امروز ما تنبلی، دوری از مردم، تجمل گرایی، بیکاری است» اظهار داشت: امروز دشمنان ما کسانی هستند که با دروغ، تهمت و وعده‌های غیر واقعی جوانان و جامعه را سر کار بگذارند.

شهردار تهران یادآور شد: بدانید تا زمانی که شما تصمیم نگیرید و حق خودتان را مطالبه نکنید، اتفاقی نخواهد افتاد. برای گرفتن حق باید هزینه دهیم و این هزینه هم هزینه عزتمندی است چرا که ما با شهدا، امام شهدا و این ملت در ۱۲ فروردین برای حرکت در چنین مسیری عهد کردیم.

وی گفت: به جوانان دهه هشتادی عرض می‌کنم همین‌طور که ما در دوران دفاع مقدس اجازه ندادیم قرارهایمان در روز ۱۲ فروردین به هم بخورد، شما هم اجازه ندهید این قرارها در بحران اجتماعی و اقتصادی کشور برهم بخورد و این جامعه به سمتی برود که با اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی فاصله بگیرد.

وی در پایان تأکید کرد: اولین وظیفه نظام جمهوری اسلامی برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر و دستیابی به رفاه اجتماعی است؛ دوم اینکه نظام اسلامی باید بتواند سعادت اخروی این مردم را برقرار کند که در سایه این رفاه اجتماعی بندگی خدا را انجام دهند.