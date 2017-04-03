به گزارش خبرنگار مهر، محمد نبی حبیبی بعدازظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی به منظور وحدت اصول‌گرایان در سطح کشور صورت گرفته است و شاهد تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی هستیم.

وی با اشاره به پذیرش این جبهه از سوی حزب موتلفه اسلامی، بیان کرد: ما عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی هستیم و اعتقاد داریم که همه نیروهای اصول‌گرا در انتخابات پیش رو باید یک نامزد داشته باشند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اضافه کرد: نشست‌های مختلفی از سال گذشته بین اعضای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی برای انتخابات ۹۶ برگزار شده است و تلاش می‌شود که جریان مفید و کارسازی در این زمینه تشکیل شود.

وی با اشاره به اینکه سید مصطفی میرسلیم به عنوان نماینده حزب موتلفه اسلامی برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی شده است، خاطرنشان کرد: برای اینکه رای اصول‌گرایی شکسته نشود، باید همه نیروهای پایبند به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با یک نامزد وارد صحنه شوند.

حبیبی با تاکید بر لزوم رفع مشکلات و موانع، تصریح کرد: با توجه به وجود برخی مشکلات در مسیر مورد نظر، نیروهای مرتبط با جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی باید تلاش کنند تا این مشکلات رفع شود

وی با اشاره به اینکه تعداد نامزدهای معرفی‌شده جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از ۵۰ نفر به ۱۴ نفر در پنجم اسفند سال پیش رسید، گفت: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی یک نامزد را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهد کرد.