اردوغان از کودتای ۱۵ جولای باخبر بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «کمال قلیچدار اوغلو»، رهبر اپوزیسیون دولت ترکیه طی سخنانی اعلام کرد که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور پیش از رخداد کودتای ۱۵ جولای از وقوع چنین حادثه ای با خبر بوده است.

بر اساس این گزارش، قلیچدار اوغلو که رهبری حزب جمهوری خلق ترکیه را بر عهده دارد، گفت که شواهد شان می دهند که آنچه در تاریخ ۱۵ جولای در ترکیه رخ داد، یک کودتای کنترل شده بوده که دولت این کشور خود اجازه وقوع آن را داد تا بتواند از آن بهره برداری کند.

قلیچدار اوغلو که این سخنان را در گفتگو با خبرنگاران در استانبول مطرح می کرد، گفت که ۱۸۰ تن از افراد دولتی با استفاده از سیستم پیام رسانی رمز گذاری شده اقدام به پیش بردن مسیر حرکت کودتا کرده و سرویس های اطلاعاتی لیست نام این ۱۸۰ نفر را در لیست خود داشته اند.

وی افزود: اگر این لیست همچنان پنهان بماند نشانگر این است که (حادثه) ۱۵ جولای یک کودتای کنترل شده بوده است... آنها (دولت ترکیه) پیشتر اطلاعاتی از این کودتا در اختیار داشته اند.

رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه همچنین گفت که پرونده ای ویژه برای این ماجرا جمع آوری کرده است.