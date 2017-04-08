به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات کتاب نیستان ترجمه‌ای تازه از کتاب مشهور سویتلانا الکسیویچ، نویسنده برگزیده جایزه ادبی نوبل با عنوان «زمزمه‌های از چرنوبیل» با ترجمه شهرام همت‌زاده را منتشر کرد.

این کتاب که از زمان برگزیده شدن این نویسنده در نوبل ادبیات در ایران توسط پنج ناشر دیگر نیز ترجمه شده بود، نخستین ترجمه‌ای است که بر اساس متن روسی این کتاب در ایران برگردان و منتشر می‌شود.

آلکسیویچ در سال ۲۰۱۵ و با دریافت جایزه ادبی نوبل بار دیگر جهان را متوجه روایت تاریخی خود از حادثه فراموش شده انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل کرد، تا نشان دهد روح مردم کشور او از این اتفاق کماکان زخم‌خورده و چرکین است.

این نویسنده که به دلیل مصاحبه‌های طولانی خود با شاهدان و حاضران در یک رویداد تاریخی که مورد توجهش قرار گرفته به «آرشیو حادثه» نیز معروف است، در این کتاب و به صورت همزمان دو فاجعه را مورد توجه خود قرار داده است، نخست فاجعه تکنولوژیکی ناشی از این حادثه و دوم فاجعه‌ای که سوسیالیسم آن را به بار آورد که در نهایت کل ماهیت آن را نابود کرد.

آلکسیویچ برای نگارش کتاب «زمزمه‌های چرنوبیل» به مدت بیش از ۱۰ سال با بیش از ۵۰۰ شاهد این فاجعه، از جمله آتش‌نشانان، مهارکنندگان، سیاستمداران، پزشکان، فیزیک‌دانان و برخی دیگر از شهروندان مصاحبه کرد و شرح غم‌انگیز حالات روحی و شخصی آنها را در کتابش گردآوری کرد.

این کتاب برای نخستین بار در سال ۱۹۹۷ منتشر و همزمان به زبان روسی و انگلیسی منتشر شد و برای نویسنده در سال ۲۰۰۵ جایزه انجمن ملی منتقدین کتاب ایالات متحده امریکا را به ارمغان آورد.

ترجمه تازه از این کتاب الکسیویچ را نشر کتاب نیستان در در ۵۰۰ صفحه و با قیمت ۳۲۰۰۰ تومان منتشر کرده است.