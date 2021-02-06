  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۲۸

با عنوان «آن سوی میز»

خاطرات سیاستمداران آمریکایی از تعامل و تقابل با ایران منتشر شد

خاطرات سیاستمداران آمریکایی از تعامل و تقابل با ایران منتشر شد

کتاب «آن سوی میز: خاطرات سیاستمداران آمریکایی از تعامل و تقابل با ایران» توسط انتشارات کتابستان معرفت منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی کتابستان معرفت، خاطره‌نویسی در فرهنگ سیاسی آمریکا فعالیتی جاافتاده است و بیشتر سیاستمداران این کشور پس از پایان مسئولیت دست به خاطره‌نگاری می‌زنند. این خاطره‌ها فرصتی است تا تصویری قهرمانانه و در عین حال دوستانه و متعهد از خود بسازند.

آنچه در «آن‌سوی میز» ترجمه و گردآوری شده، بخش‌هایی است از خاطرات هفت نفر از سیاستمداران ارشد آمریکایی که در دههٔ اخیر فعال و با پروندهٔ ایران درگیر بوده‌اند. سیاستمدارانی که بخش مهمی از خاطره‌های کاری‌شان به ایران ربط مستقیم داشته است و از پشت‌پردهٔ سیاست‌ها و تحلیل‌ها گفته‌اند و با جزئیاتی خواندنی از روابط، گفت‌وگوها و مذاکرات نوشته‌اند.

این کتاب با ترجمه مهدی خانعلی زاده و سید وحید نبوی زاده نمازی و با قیمت ۵۵/۰۰۰ تومان روانه بازار نشر شده است.

کد مطلب 5139993

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها