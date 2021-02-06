خاطرات سیاستمداران آمریکایی از تعامل و تقابل با ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی کتابستان معرفت، خاطرهنویسی در فرهنگ سیاسی آمریکا فعالیتی جاافتاده است و بیشتر سیاستمداران این کشور پس از پایان مسئولیت دست به خاطرهنگاری میزنند. این خاطرهها فرصتی است تا تصویری قهرمانانه و در عین حال دوستانه و متعهد از خود بسازند.
آنچه در «آنسوی میز» ترجمه و گردآوری شده، بخشهایی است از خاطرات هفت نفر از سیاستمداران ارشد آمریکایی که در دههٔ اخیر فعال و با پروندهٔ ایران درگیر بودهاند. سیاستمدارانی که بخش مهمی از خاطرههای کاریشان به ایران ربط مستقیم داشته است و از پشتپردهٔ سیاستها و تحلیلها گفتهاند و با جزئیاتی خواندنی از روابط، گفتوگوها و مذاکرات نوشتهاند.
این کتاب با ترجمه مهدی خانعلی زاده و سید وحید نبوی زاده نمازی و با قیمت ۵۵/۰۰۰ تومان روانه بازار نشر شده است.
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