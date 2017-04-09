سلیم معزی کارگردان عرصه فیلم کوتاه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های جدید خود گفت: در حال حاضر مشغول نگارش یک فیلمنامه فیلم کوتاه بر اساس ایده ای از یکی از دوستانم هستم که نگارش این فیلمنامه در مراحل پایانی است و هنوز نامی برای آن انتخاب نکرده ام.

وی افزود: زمان این فیلم کوتاه ۱۰ دقیقه است و در اردیبهشت ماه شروع به فیلمبرداری آن می کنیم. این را هم باید بگویم که تمام دیالوگ های این فیلم به زبان ترکی و قرار است زیرنویس فارسی داشته باشد.

این کارگردان عرصه فیلم کوتاه عنوان کرد: به طور کلی من هنگام نگارش یک فیلمنامه حساسیت زیادی دارم و هر فیلمی را نمی سازم بنابراین سعی می کنم این اثر حرفی برای گفتن داشته باشد.

معزی اظهار کرد: این فیلم کوتاه روایتگر داستان یک کوچه قدیمی در شمال کشور است که عده ای از آذری ها در آنجا زندگی می کنند، بزرگ می شوند و هر کدام در نهایت به سراغ زندگی خود می روند.

وی ادامه داد: سعی می کنم از بازیگران بومی برای حضور در این اثر کوتاه استفاده کنم، این نکته را هم باید عنوان کنم که هنوز سرمایه گذاری برای ساخت این فیلم پیدا نکرده ام و فکر می کنم باید با هزینه شخصی آن را بسازم تا بتوانم بعد از ساخت سرمایه گذار پیدا کنم.

این کارگردان در پایان با اشاره به مشکلات پیدا کردن سرمایه گذار عنوان کرد: پیدا کردن تهیه کننده و سرمایه گذار برای کارگردانان عرصه فیلم کوتاه بسیار مشکل و دردسرساز است، به طوری که بسیاری از آنها ترجیح می دهند آثارشان را با هزینه شخصی بسازند و پس از ساخت برای آن سرمایه گذار پیدا کنند، برای مثال حدود یک سال و نیم طول کشید تا من بتوانم هزینه های ساخت فیلم قبلی ام را از سرمایه گذار دریافت کنم.