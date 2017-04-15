پیکرک و الهه های باروری در شهر سوخته/نیایش گاههای ۵ هزارساله

به گزارش خبرنگار مهر، همه کشفیات اعجاب انگیز شهر سوخته از مغز جراحی شده و چشم مصنوعی تا اولین خط کش در جهان در نوع خود بر غنای دانش مردمی که ۵ هزار سال پیش در این منطقه زندگی می کردند می افزاید در کنار آن، این شهر کشفیاتی دارد که نشان می دهد بناهای عمومی و خصوصی متعددی به عنوان نیایشگاه وجود داشته است و پیکرک هایی که از آنها به عنوان الهه باروری استفاده می شده است.

جواد مرعشی باستان شناس در این باره به خبرنگار مهر گفت: در انبارک های غله هم این پیکرک ها دیده شده که به عنوان آفت دورکن مورد استفاده قرار می گرفت.

وی گفت: یکی از المان های دوران آغاز شهر نشینی وجود بناهای عمومی مانند نیایشگاه است. این داده ها نشان می دهد که مردم در آن زمان می توانستند بناهای عمومی و مذهبی داشته باشند.حتی یکی از شاخصه ها این است که آنجا یک نوع آیین نیایش خانگی وجود داشته است و وجود پیکرک ها در انبار غله نیز می توانسته وجود یک نیایش گاه خانگی و خصوصی را تداعی کند.این پیکرک های کوچک با نقش بز، گاو و یا گراز از جنس مفرغ و یا گل هستند که تعداد آنها هم کم نبوده است. نه تنها در شهر سوخته چنین پیکرک هایی یافت شده بلکه در محوطه های باستانی اطراف آن نیز کشف شده است.

حسینعلی کاوش سرپرست گروه کاوش در تپه طالب خان سیستان نیز در جریان ششمین فصل باستان شناسی در این تپه از کشف پای پیکرک گاو خبر داده و گفته بود: این پای پیکرک گاو از جنس سفال به اندازه دو بند انگشت انسان یکی از شاخص ترین آثار کشف در این فصل است. این اثر طبیعی ترین اثر هنری است که انسان ۴۵۰۰ ساله تاکنون از خود برجای گذاشته است، زیرا شکاف سم حیوان و حتی زائده های پشت پا به صورت واقع گرا خلق شده و یک شبیه سازی بی نظیری صورت گرفته است.

روح الله شیرازی مدیر پایگاه شهر سوخته نیز درباره این پیکرک ها گفته است: در رابطه با نام اصلی شهر سوخته آثار دقیقی بدست نیامده اما با توجه به یافتن پیکرک ها و برخی آثار به جای مانده می توان تنها حدس هایی در این رابطه زد. چون از کل پیکرک های حیوانی یافت شده در این منطقه تاریخی حدود ۹۰ درصد مربوط به پیکرک گاو است که نشان دهنده اعتقاد به برکت و نیز حاصلخیزی این منطقه است. بیشتر پیکرک های انسانی یافت شده نیز مربوط به زنان است که نشان دهنده جایگاه بالای زنان در جامعه این شهر باستانی بوده است.

باستان شناسان شهر سوخته و محوطه های اطراف آن در هر بار کاوش به تعداد زیادی از این پیکرک ها دست پیدا می کنند و بازهم درباره کاربرد آنها مطالعه انجام می دهند. پیکرک هایی که نمونه هایی از آنها را می توان در موزه ملی، موزه منطقه ای زاهدان و موزه شهر سوخته مشاهده کرد.