مشارکت خیرین در توسعه بخش سلامت گناوه/ استقرار تجهیزات جدید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح چهارشنبه در دیدار با مسئولان شبکه بهداشت گناوه ضمن تبریک سال جدید و حلول ماه مبارک رجب اظهار داشت: همه شاهد تلاش‌های بی‌وقفه تیم پرکار شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه در سالی که گذشت بوده‌ایم و به‌خاطر زحمات این تیم پرتلاش از تک تک این عزیزان تقدیر و تشکر می‌کنیم.

رئیس مجمع خیرین سلامت شهرستان گناوه افزود: مردم عزیز شهرستان مطالبات و انتظارات به حقی دارند، در عین حال بضاعت شبکه بهداشت ودرمان نیز محدود است و ما به این مسئله واقفیم، ولی انتظار داریم که با تلاش بیشتر مشکلات و کمبودهای موجود را با پشتکار و تعامل حل کنیم.

امام جمعه شهرستان گناوه گفت: مجمع خیرین سلامت شهرستان همیشه در کنار مسئولان بوده و تلاش‌های فراوانی نیز برای رفع کمبودها داشته‌اند و انتظار ما نیز از این عزیزان این است که با تلاش و همت بیشتر برای رفع مشکلات بخش درمان قدم‌های بیشتری بردارند.

وی افزود: یک دستگاه سنوگرافی نیز به تازگی خریداری شده و آماده انتقال به ساختمانی است که به عنوان درمانگاه خیریه وقف شده است، همچنین دو یونیت دندانپزشکی نیز خریداری شده که در روزهای آینده دریافت و به درمانگاه خیریه انتقال داده خواهد شد.

حجت الاسلام رکنی حسینی ادامه داد: در بحث دندانپزشک درمانگاه خیریه نیز از یک دندانپزشک در تهران برای همکاری در شهرستان گناوه قول مساعد گرفته شده و در آینده‌ای نزدیک شاهد استقرار و راه اندازی این درمانگاه با بخش‌های مختلف بهداشتی و درمانی خواهیم بود.

امام جمعه شهرستان گناوه بیان داشت: مجمع خیرین سلامت شهرستان در نظر دارد کارهای بسیار خوبی در حوزه بهداشت و درمان در سال جدید انجام دهد که در آینده نزدیک شاهد این اقدامات خیرخواهانه هستیم.