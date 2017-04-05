وزارت کشور موظف به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی وکلای ملت با تصویب ماده از از لایحه هوای پاک، وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارتخانه اقتصاد را موظف کردند زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای۲۰۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت ۵ سال از طریق منابع درآمدی ماده ۶ همین قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن تعرفه و سود بازرگانی واردات خودروهای برقی، بنزینی و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی به انجام برساند.