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۱۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۳۴

با تصویب نمایندگان مجلس؛

وزارت کشور موظف به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شد

وزارت کشور موظف به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شد

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای از لایحه هوای پاک، وزارت کشور را باهمکاری وزارتخانه های صنعت و اقتصاد، موظف کردند، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی وکلای ملت با تصویب ماده از از لایحه هوای پاک، وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارتخانه اقتصاد را موظف کردند زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای۲۰۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت ۵ سال از طریق منابع درآمدی ماده ۶ همین قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن تعرفه و سود بازرگانی واردات خودروهای برقی، بنزینی و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی به انجام برساند.

کد مطلب 3945019

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