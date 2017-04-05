تعمیق، توسعه و پایدارسازی؛ اولویت کانون پرورش فکری در سال ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، علیرضا حاجیان‌زاده مدیرعامل کانون در مراسم آغاز سال کاری در جمع کارکنان، کارشناسان و مدیران حوزه ستادی با تاکید بر این موضوع گفت: این رویکردها بر اساس برنامه پنجم توسعه و چشم‌انداز ۱۰ ساله کانون در نظر گرفته شده است.

وی هم‌چنین اهتمام جدی‌تر به ارایه خدمات فرهنگی کانون در مناطق محروم کشور به منظور تحقق بیشتر عدالت فرهنگی و توجه ویژه به حوزه فن‌آوری اطلاعات و فضای مجازی با حفظ اصول اساسی کانون و سامان‌دهی بخش اشتغال و ارتقای حوزه‌های رفاهی معیشتی کارکنان و مربیان را از جمله اولویت‌های سال ۹۶ دانست.

مدیرعامل افزود: در سال جدید تلاش خواهیم کرد ضمن ارتقای تولیدات و فعالیت‌ها به تعادل در حوزه حقوق و دستمزد و امنیت شغلی کارکنان و مربیان به منظور ایجاد رضایت‌مندی بیشتر توجه داشته باشیم، چرا که اعتقاد داریم نیروی انسانی در کانون بالاترین سرمایه است و هرچه رضایت‌مندی شغلی افزایش یابد مأموریت های کانون بیشتر محقق خواهد شد.

وی هم‌چنین تقویت بخش خدمات اقامتی رفاهی به گونه‌ای که کارکنان و مربیان بتوانند در بیشتر استان های کشور از این امکانات بهره‌مند شوند را از دیگر اقداماتی دانست که در کنار برنامه‌های گسترده دیگری که برای سال ۹۶ پیش‌بینی شده، در اولویت قرار دارد.

حاجیان‌زاده در ابتدای این آیین ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون خلاصه ای از فعالیت‌ها و برنامه‌های اجرایی بخش‌های مختلف کانون را در سال ۹۵ ارایه کرد.

وی تدوین و تصویب چشم انداز ۱۰ ساله کانون را از اتفاق‌های خوب در سال گذشته عنوان کرد و یادآور شد پایدارسازی اعضای مراکز فرهنگی‌هنری، توسعه تولید و عرضه محصولات، ارتقای نیروی انسانی و رضایتمندی کارکنان و مربیان، بهره‌مندی همه کودکان و نوجوانان از خدمات کانون، جلب افکار عمومی و معرفی بیشتر این مجموعه، احیای نقش محوری کانون در حوزه کودک و نوجوان، گسترش ارتباط‌های بین‌المللی، توجه به اقتصاد کانون و پویایی بیشتر کانون زبان ایران از جمله راهبردهای مهمی است که در این سند آمده است.

مدیرعامل هم‌چنین خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه نیز که از سال ۹۶ اولین سال اجرایی آن آغاز می‌شود نام کانون در یک بند مستقل آمده و دولت موظف شده کمک‌های لازم برای کتاب رسانی و فعالیت های فرهنگی در مناطق محروم، روستایی و عشایری را به کانون داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به توسعه مراکز فراگیر به ۳۹ مرکز در سراسر کشور در سال ۹۵ گفت: تلاش خواهیم کرد در اجرای برنامه پنج ساله به گونه‌ای عمل کنیم که تمامی مراکز کانون شرایط پذیرش کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه(نابینا، کم‌بینا، ناشنوا، کم شنوا و کم‌توان جسمی‌ و حرکتی) را داشته باشد.

حاجیان‌زاده گسترش کتاب‌خانه‌های سیار روستایی و شهری به حدود ۱۶۰ مرکز، ساماندهی بخش عرضه‌ی محصولات فرهنگی و افزایش سه‌برابری فروش را از دیگر دست‌آوردهای کانون در سال گذشته عنوان کرد و یادآور شد: در این سال تعداد مراکز عرضه محصولات کانون از ۵۷ به ۲۳۰ فروشگاه افزایش یافت.

وی راه‌اندازی مرکز آموزش ومجموعه مجهز اقامتی آن در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری و آغاز ساخت مرکز رفاهی آموزشی در شمال کشور را نیز از اقدام‌های صورت گرفته در سال ۹۵ عنوان و خاطرنشان کرد: در حوزه سینمایی نیز اقدام‌هایی صورت گرفت که فیلم سینمایی «پایان رویاها» به کارگردانی محمدعلی طالبی ساخته و آماده نمایش شد هم‌چنین سریال پویانمایی «جان‌جان‌ها» ساخته شده و به زودی در تلویزیون پخش خواهد شد.

مدیرعامل کانون آغاز نمایش فیلم های کودک در ۳۹ سالن نمایش کانون در سراسر کشور، اجرای طرح کانون مدرسه در مراکز فرهنگی‌هنری، برگزاری بیش از ۱۵ جشنواره و نمایشگاه، راه‌اندازی پرتال جامع کودک و نوجوان، راه‌اندازی و سامانه هوش تجاری و ثبت اطلاعات را از دیگر اقدام‌های صورت گرفته در سال ۹۵ دانست.

وی ارتقای سطح حقوق و دستمزد کارکنان و مربیانو پرداخت همه معوقات به رغم محدودیت‌های مالی در کانون، برپایی نمایشگاه های نوشت‌افزار ایرانی اسلامی در سراسر کشور، حضور پررنگ در شبکه‌های اجتماعی و رسانه ملی، اکران فیلم‌های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در مرکزآفرینش های فرهنگی هنری کانون، افزایش اجراهای تریلی سیار تئاتر در تمامی استان‌ها و برخی جزایر کشور را نیز از دیگر برنامه‌های این مجموعه فرهنگی‌هنری در یک سال گذشته عنوان کرد.