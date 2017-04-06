ناوگان شناوری حفاظتی شیلات نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر شاه ولی پور صبح پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندهی یگان حفاظت منابع آبزی شیلات مازندران از همکاری تنگاتنگ و نزدیک دریابانی استان با یگان حفاظت منابع در جلوگیری ازصید غیرمجاز و امور حفاظتی در استان مازندران تقدیر کرد.

وی گفت: نوسازی ناوگان شناوری و نیز تجهیزات و امکانات نظامی و نیز ترمیم نیروی انسانی یگان در دستور کار این فرماندهی و شیلات ایران بوده و درحال پیگیری است.

سردار محمد حسینی فرمانده دریابانی مازندران بر عزم همگانی در حفظ و حراست از منابع و ذخایر آبزیان دریای خزر دراستان تاکید کرد و گفت: دریابانی استان در کنار سایر ماموریتهای خود در حفظ و حراست از منابع آبزیان در کنار نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان درجلوگیری از صید غیرمجاز دردریا خواهد بود.

وی اظهار داشت: برای موفقیت بیشتر تلاش همه مسئولان باید درسطح کلان و ملی به تقویت نیروو امکانات و تجهیزات یگان توجه ویژه شود.

حسینعلی رستمی مدیرکل شیلات استان هم با تاکید برهم افزایی بیشتر نیروهای دریابانی، انتظامی و نهاد نظارتی و قضائی در مبارزه با صید غیرمجاز گفت: با توجه به وجود ۲۲رودخانه شیلاتی در استان که نقش مهمی در بازسازی ذخایر آبزیان دریا دارند ،حفاظت از آنها برای تکثیر طبیعی ماهیان سفید ضروری است.

وی همچنین بااشاره به اهمیت پرورش ماهی در قفسهای دریایی که از جمله طرحهای مصوب اقتصاد مقاومتی استان است برضرورت تقویت یگان و تشریک مساعی همه دستگاههای اجرائی ، نظارتی ، انتظامی و قضائی در برخورد با پدیده صید غیر مجاز در دریا تاکید کرد.

در پایان این مراسم اززحمات و تلاشهای سرهنگ ندائی با اهداء لوح تقدیر و سپاس تقدیر و حکم انتصاب سرهنگ دوم عباس پورعلی فرمانده جدید یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات مازندران ابلاغ شد.