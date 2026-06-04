به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی صبح امروز پنجشنبه در دیدار فرمانده یگان حفاظت سازمان شیلات ایران با گرامیداشت دهه امامت و ولایت و اعیاد سعید قربان و غدیر خم، واقعه غدیر را تداوم مسیر نبوت و از ارکان مهم اعتقادی در مکتب تشیع عنوان کرد.
وی افزود: با انجام تعمیرات اساسی، کشتی تحقیقاتی کاوش مجدداً در استان فعال خواهد شد و نقش مهمی در تسهیل مأموریتهای تحقیقاتی، پایش منابع آبزی و حفاظت از ذخایر آبزیان خوزستان ایفا میکند.
مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره به مشقتهای نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان اظهار کرد: امنیت و آرامش کشور مرهون تلاشها و جانفشانیهای حافظان مرزها و نیروهای خدوم حفاظتی است و حمایت از این افراد باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: تمامی نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان استان به عضویت تعاونی شیلات درآمدهاند تا از خدمات و مزایای این تعاونی بهرهمند شوند و این اقدام گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح رفاه و انگیزه خدمتی آنان است.
فرمانده یگان حفاظت سازمان شیلات ایران در این دیدار گفت: بهبود زیرساختها و توجه به رفاه کارکنان نقش مهمی در ارتقای توان عملیاتی و افزایش اثربخشی مأموریتهای حفاظتی دارد.
وی افزود: همدلی و تعامل میان پایگاههای یگان حفاظت و بخشهای اجرایی و ستادی زمینهساز اجرای موفق مأموریتها شده و تداوم این همکاریها میتواند نقش مؤثری در صیانت از ذخایر ارزشمند آبزیان کشور داشته باشد.
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