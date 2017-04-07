اتحادیه اروپا: شورای امنیت حمله شیمیایی در سوریه را محکوم کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بیانیه ای با جدیت از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند حمله شیمیایی اخیر به شهر «خان شیخون» در جنوب استان «ادلب» سوریه را «قویا» محکوم کند و خواستار یک تحول سیاسی واقعی در سوریه شدند.

بنابر این گزارش، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه در بیانیه ای خطاب به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کردند: اتحادیه اروپا مصرانه از شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهد تا گردهم آیند، حمله شیمیایی به «خان شیخون» را قویا محکوم کرده و از انجام تحقیقات مستقل، بی طرفانه و سریع درباره این حمله اطمینان حاصل کند.

به نوشته رویترز، اتحادیه اروپا همچنین خواستار «یک تحول و گذار سیاسی واقعی» در سوریه شده است.

لازم به ذکر است؛ شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه، درباره این حمله شیمیایی جلسه تشکیل داد اما این نشست که نمایندگان چین، اروگوئه، مصر، ایتالیا، روسیه و آمریکا در آن حضور داشتند، بدون رای گیری درباره طرح کشورهای غربی در محکومیت دولت سوریه، پایان یافت.

از روز سه شنبه که منابع خبری وابسته به معارضان مسلح سوری از حمله شیمیایی به خان شیخون واقع در جنوب استان ادلب سوریه خبر دادند، آمریکا و برخی دیگر از دولتهای غربی بدون ارائه دلیل و مدرکی، دولت قانونی بشار اسد را به ارتکاب این حمله متهم کرده اند.

‏ این در حالی است که سوریه به کنوانسیون منع گسترش سلاح شیمیایی پیوسته و تاکنون گزارش های دقیقی در این باره ارائه و در اواسط سال ۲۰۱۶ نیز این نهاد بین المللی گزارش های سوریه را تایید کرده است.

در سال ۲۰۱۴ نیز تمامی تسلیحات شیمیایی سوریه به خواست داوطلبانه دولت اسد و تحت نظارت دقیق ناظران غربی از جمله مراجع آمریکایی از این کشور خارج شد.