حجت الاسلام آل حبیب: مردم با حضور آگاهانه خود دشمن را نا امید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نصیر آل حبیب شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردم آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر ملت ایران قرار گرفتند، اظهار کرد: ملت ایران با وجود نداشتن امکانات گسترده و نیروی آماده، با تکیه بر قدرت الهی، ایمان و اراده انقلابی خود در برابر دشمنان ایستاد و آنان را از کشور بیرون راند.

مدیر حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) شهرستان رودسر با بیان اینکه آمریکا حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار کیلومتر با منطقه ما فاصله دارد، گفت: آمریکا قصد سلطه بر درآمدهای ایران را داشت؛ اما ملت ایران انقلاب کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا و همه دشمنان را به شکل فجیعی از کشور بیرون کرد.

قدرت الهی، پشتوانه ملت ایران در میدان‌های مختلف

حجت‌الاسلام آل حبیب با اشاره به شرایط کشور در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی اکه در آن دوران امکانات و نیروی آماده‌ای نداشتیم، اما یدالله را داشتیم و از قدرت الهی برخوردار بودیم، گفت:آمریکا هرگز نمی‌تواند بر ملت قدرتمند ایران پیروز شود.

وی افزود: قدرت الهی، یگانه و بی‌بدیل است. ما با خدا هستیم و در زندگی خود خدا را در نظر می‌گیریم و تلاش می‌کنیم همه موازین، کردار و رفتارمان بر اساس سیره پیامبران و ائمه اطهار(ع) باشد.

مدیر حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) شهرستان رودسر با اشاره به میدان‌های مختلف پیش روی ملت ایران اظهار کرد: یکی از این میدان‌ها، میدان راهپیمایی و حضور مردم در خیابان هاست. مردم با وجود همه مشکلات، پای کار نظام، ولایت فقیه و آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و در صحنه حضور دارند.

وی با قدردانی از حضور مردم در عرصه‌های مختلف گفت: احسنت به مردم که با وجود همه مشکلات، پای کار نظام و ولایت فقیه هستند و در میدان حضور دارند.

حجت‌الاسلام آل حبیب میدان دوم را میدان نبرد دانست و گفت: رزمندگان ما واقعاً شایسته تقدیر هستند و با شجاعت در میدان حضور دارند و از کشور و ارزش‌های انقلاب دفاع می‌کنند.

وی با بیان اینکه میدان سوم، میدان فرهنگ و اقتصاد است، ادامه داد:باید هرچه سریع‌تر مسائل فرهنگی و اقتصادی کشور سامان پیدا کند و با رسیدگی جدی به این دو حوزه، زمینه اقتدار بیشتر جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.