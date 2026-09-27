به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی آذربایجان «موغام» شامگاه یکشنبه با حضور هنرمندان، خانوادههای آنان، خانوادههای شهدا، مسئولان و جمعی از شهروندان و علاقهمندان فرهنگ و موسیقی در سالن همایشهای بینالمللی شهریار خاوران برگزار شد.
آیین افتتاحیه این دوره از جشنواره با محوریت پاسداشت مقام شهدا و پیوند موسیقی با هویت فرهنگی و ملی برگزار شد و حاضران با اجرای برنامههای مختلف یاد و خاطره شهدای دانشآموز و معلم و دیگر شهدای کشور را گرامی داشتند.
در بخش نخست این مراسم، جمعی از کودکان تبریزی در کنار هنرمندان و نوازندگان با افروختن شمع به مقام شهدا ادای احترام کردند. حضور کودکان در این بخش از برنامه، بر پیوند نسل جدید با فرهنگ ایثار و خاطره شهدای دانشآموز و معلم تأکید داشت.
همچنین خانوادههای شهدای دانشآموز و معلم در آیین افتتاحیه حضور داشتند و از آنان تجلیل شد. پخش نماهنگی درباره شهدای دانشآموز میناب و دانشآموزان مدرسه «شجره طیبه» نیز از بخشهای این مراسم بود؛ نماهنگی که تصاویر کودکان شهید و فضای مدرسه را با موسیقی موغام همراه کرد.
این بخش از برنامه همزمان با آغاز سال تحصیلی، یاد و خاطره دانشآموزانی را زنده کرد که در جریان حوادث و جنگ جان خود را از دست دادهاند و امروز جای آنان در کلاسهای درس خالی است.
در ادامه مراسم، هنرمندان، داوران و حاضران با همراه داشتن تصاویر و نمادهای مرتبط با مقاومت و پرچم ایران، بر همبستگی ملی و پاسداشت هویت ایرانی تأکید کردند. همچنین حاضران با امضای تابلوی «تا پای جان برای ایران» همراهی خود را با این پیام فرهنگی و اجتماعی اعلام کردند.
موغام؛ روایت موسیقایی هویت و ایستادگی
غلامرضا میرزازاده، دبیر ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام، در این مراسم با اشاره به نقش شهدا در ایجاد امنیت و آرامش کشور اظهار کرد: برگزاری این جشنواره در شرایط کنونی به برکت خون شهداست و اگر امروز هنرمندان و علاقهمندان برای هنر و اصالت در کنار یکدیگر جمع شدهاند، این حضور نیز در سایه امنیت فراهم شده است.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی تبریز و آذربایجان افزود: تبریز و آذربایجان همواره در عرصه فرهنگی جایگاه ویژهای داشتهاند و هنرمندان در جبهه فرهنگی مسئولیت مهمی برای پاسداری از اصالتهای فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی بر عهده دارند.
دبیر جشنواره موغام بر نقش هنر در انتقال مفاهیم فرهنگی و ملی تأکید کرد و گفت: هنرمندان باید بتوانند ارزشهای فرهنگی و اجتماعی را از مسیر هنر به نسلهای مختلف منتقل کنند.
میرزازاده درباره برنامههای این دوره از جشنواره نیز گفت: برنامههای جشنواره در بخشهای مختلف از جمله سازهای کوبهای، خوانندگی و برنامههای ویژه گروه کودک برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند به صورت رایگان در برنامهها حضور پیدا کنند.
وی از شهروندان و علاقهمندان موسیقی خواست با حضور در برنامههای جشنواره از موسیقی موغام و هنرمندان این عرصه حمایت کنند.
امنیت امروز کشور مرهون خون شهداست
پدر شهید ندا امینیآذر، معلم شهید جنگ تحمیلی، نیز در آیین افتتاحیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور اظهار کرد: امنیت و آرامشی که امروز در کشور داریم، مدیون خون شهدا و ایثار فرزندان این سرزمین است.
وی افزود: جای فرزندان این میهن که برای دفاع از ایران جان خود را فدا کردند، امروز در میان ما خالی است و باید یاد و نام آنان را زنده نگه داریم.
پدر شهید ندا امینیآذر با تأکید بر ضرورت پایبندی به راه شهدا ادامه داد: همه ما در برابر خون شهدا مسئول هستیم و باید تلاش کنیم در برابر آنان سربلند باشیم و آرمان و راه آنان را فراموش نکنیم.
وی همچنین بر اهمیت تداوم فعالیتهای فرهنگی و هنری در جامعه تأکید کرد و گفت: برگزاری جشنوارههایی مانند موغام در فضای امن کشور، فرصتی برای استمرار فعالیتهای فرهنگی و هنری است.
موغام؛ پیوند نسلهای مختلف با موسیقی مقامی
ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی آذربایجان «موغام» در حالی ششمین دوره خود را آغاز کرده است که در کنار معرفی و پاسداشت موسیقی مقامی، حضور گروههای سنی مختلف را نیز مورد توجه قرار داده است.
حضور کودکان و نوجوانان در کنار استادان و هنرمندان این عرصه، زمینه انتقال تجربه و آشنایی نسل جدید با موسیقی مقامی آذربایجان را فراهم میکند. بخش علمی و پژوهشی نیز در این دوره به برنامههای جشنواره افزوده شده است تا ابعاد مختلف این میراث موسیقایی مورد توجه قرار گیرد.
این جشنواره در بخشهای خوانندگی، نوازندگی و پژوهشی برگزار میشود و هنرمندان و پژوهشگران حوزه موسیقی مقامی در آن حضور دارند.
مرحله نهایی اجراهای جشنواره از پنجم تا هفتم مهرماه برگزار میشود و آیین اختتامیه نیز هشتم مهرماه خواهد بود.
ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی آذربایجان «موغام» به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز برگزار میشود و برنامههای آن تا هشتم مهرماه در سالن همایشهای بینالمللی شهریار خاوران ادامه خواهد داشت.
گفتنی است تمامی برنامههای این جشنواره برای شهروندان و علاقهمندان رایگان است.
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