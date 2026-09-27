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۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵

آغاز ششمین جشنواره موسیقی موغام با ادای احترام به شهدای دانش‌آموز

آغاز ششمین جشنواره موسیقی موغام با ادای احترام به شهدای دانش‌آموز

تبریز- ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی آذربایجان «موغام» با حضور هنرمندان و خانواده‌های شهدا و ادای احترام به شهدای دانش‌آموز و معلم در تبریز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی آذربایجان «موغام» شامگاه یکشنبه با حضور هنرمندان، خانواده‌های آنان، خانواده‌های شهدا، مسئولان و جمعی از شهروندان و علاقه‌مندان فرهنگ و موسیقی در سالن همایش‌های بین‌المللی شهریار خاوران برگزار شد.

آغاز ششمین جشنواره موسیقی موغام با ادای احترام به شهدای دانش‌آموز

آیین افتتاحیه این دوره از جشنواره با محوریت پاسداشت مقام شهدا و پیوند موسیقی با هویت فرهنگی و ملی برگزار شد و حاضران با اجرای برنامه‌های مختلف یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و معلم و دیگر شهدای کشور را گرامی داشتند.

در بخش نخست این مراسم، جمعی از کودکان تبریزی در کنار هنرمندان و نوازندگان با افروختن شمع به مقام شهدا ادای احترام کردند. حضور کودکان در این بخش از برنامه، بر پیوند نسل جدید با فرهنگ ایثار و خاطره شهدای دانش‌آموز و معلم تأکید داشت.

همچنین خانواده‌های شهدای دانش‌آموز و معلم در آیین افتتاحیه حضور داشتند و از آنان تجلیل شد. پخش نماهنگی درباره شهدای دانش‌آموز میناب و دانش‌آموزان مدرسه «شجره طیبه» نیز از بخش‌های این مراسم بود؛ نماهنگی که تصاویر کودکان شهید و فضای مدرسه را با موسیقی موغام همراه کرد.

این بخش از برنامه همزمان با آغاز سال تحصیلی، یاد و خاطره دانش‌آموزانی را زنده کرد که در جریان حوادث و جنگ جان خود را از دست داده‌اند و امروز جای آنان در کلاس‌های درس خالی است.

در ادامه مراسم، هنرمندان، داوران و حاضران با همراه داشتن تصاویر و نمادهای مرتبط با مقاومت و پرچم ایران، بر همبستگی ملی و پاسداشت هویت ایرانی تأکید کردند. همچنین حاضران با امضای تابلوی «تا پای جان برای ایران» همراهی خود را با این پیام فرهنگی و اجتماعی اعلام کردند.

آغاز ششمین جشنواره موسیقی موغام با ادای احترام به شهدای دانش‌آموز

موغام؛ روایت موسیقایی هویت و ایستادگی

غلامرضا میرزازاده، دبیر ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام، در این مراسم با اشاره به نقش شهدا در ایجاد امنیت و آرامش کشور اظهار کرد: برگزاری این جشنواره در شرایط کنونی به برکت خون شهداست و اگر امروز هنرمندان و علاقه‌مندان برای هنر و اصالت در کنار یکدیگر جمع شده‌اند، این حضور نیز در سایه امنیت فراهم شده است.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی تبریز و آذربایجان افزود: تبریز و آذربایجان همواره در عرصه فرهنگی جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند و هنرمندان در جبهه فرهنگی مسئولیت مهمی برای پاسداری از اصالت‌های فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی بر عهده دارند.

دبیر جشنواره موغام بر نقش هنر در انتقال مفاهیم فرهنگی و ملی تأکید کرد و گفت: هنرمندان باید بتوانند ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی را از مسیر هنر به نسل‌های مختلف منتقل کنند.

میرزازاده درباره برنامه‌های این دوره از جشنواره نیز گفت: برنامه‌های جشنواره در بخش‌های مختلف از جمله سازهای کوبه‌ای، خوانندگی و برنامه‌های ویژه گروه کودک برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند به صورت رایگان در برنامه‌ها حضور پیدا کنند.

وی از شهروندان و علاقه‌مندان موسیقی خواست با حضور در برنامه‌های جشنواره از موسیقی موغام و هنرمندان این عرصه حمایت کنند.

آغاز ششمین جشنواره موسیقی موغام با ادای احترام به شهدای دانش‌آموز

امنیت امروز کشور مرهون خون شهداست

پدر شهید ندا امینی‌آذر، معلم شهید جنگ تحمیلی، نیز در آیین افتتاحیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور اظهار کرد: امنیت و آرامشی که امروز در کشور داریم، مدیون خون شهدا و ایثار فرزندان این سرزمین است.

وی افزود: جای فرزندان این میهن که برای دفاع از ایران جان خود را فدا کردند، امروز در میان ما خالی است و باید یاد و نام آنان را زنده نگه داریم.

پدر شهید ندا امینی‌آذر با تأکید بر ضرورت پایبندی به راه شهدا ادامه داد: همه ما در برابر خون شهدا مسئول هستیم و باید تلاش کنیم در برابر آنان سربلند باشیم و آرمان و راه آنان را فراموش نکنیم.

وی همچنین بر اهمیت تداوم فعالیت‌های فرهنگی و هنری در جامعه تأکید کرد و گفت: برگزاری جشنواره‌هایی مانند موغام در فضای امن کشور، فرصتی برای استمرار فعالیت‌های فرهنگی و هنری است.

آغاز ششمین جشنواره موسیقی موغام با ادای احترام به شهدای دانش‌آموز

موغام؛ پیوند نسل‌های مختلف با موسیقی مقامی

ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی آذربایجان «موغام» در حالی ششمین دوره خود را آغاز کرده است که در کنار معرفی و پاسداشت موسیقی مقامی، حضور گروه‌های سنی مختلف را نیز مورد توجه قرار داده است.

حضور کودکان و نوجوانان در کنار استادان و هنرمندان این عرصه، زمینه انتقال تجربه و آشنایی نسل جدید با موسیقی مقامی آذربایجان را فراهم می‌کند. بخش علمی و پژوهشی نیز در این دوره به برنامه‌های جشنواره افزوده شده است تا ابعاد مختلف این میراث موسیقایی مورد توجه قرار گیرد.

این جشنواره در بخش‌های خوانندگی، نوازندگی و پژوهشی برگزار می‌شود و هنرمندان و پژوهشگران حوزه موسیقی مقامی در آن حضور دارند.

مرحله نهایی اجراهای جشنواره از پنجم تا هفتم مهرماه برگزار می‌شود و آیین اختتامیه نیز هشتم مهرماه خواهد بود.

ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی آذربایجان «موغام» به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز برگزار می‌شود و برنامه‌های آن تا هشتم مهرماه در سالن همایش‌های بین‌المللی شهریار خاوران ادامه خواهد داشت.

گفتنی است تمامی برنامه‌های این جشنواره برای شهروندان و علاقه‌مندان رایگان است.

کد مطلب 6960750

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