حاجی بابایی حمایت خود را از جبهه مردمی نیروهای انقلاب اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مجلس شورای اسلامی در پیامی حمایت خود را از جبهه مردمی نیروهای انقلاب اعلام کرد.

وی در این پیام ضمن تبریک به منتخبین جبهه مردمی، از زحمات شورای مرکزی تقدیر و تشکر کرد.

متن پیام حمیدرضا حاجی بابایی:

بسمه تعالی

« افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد »

با تبریک به دوستان عزیز منتخب در دومین مجمع جبهه نیروهای انقلاب اسلامی ، امید است این نهال نوپا بتواند در مسیر مقتدرانه خود ، منویات مقام معظم رهبری و ملت بزرگ ایران را تحقق بخشد.

از زحمات شورای مرکزی و اعضای محترم تشکر و قدردانی مینمایم و از حمایت آنان دریغ نخواهم نمود.

حمیدرضا حاجی بابایی

هفدهم فروردین ۹۶»