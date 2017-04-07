۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳

در واکنش به تجاوز آمریکا به سوریه؛

روسیه خواستار نشست فوری شورای امنیت شد

در پی تجاوز آمریکا به سوریه، روسیه خواستار نشست فوری شورای امنیت در این رابطه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، روسیه خواستار نشست فوری شورای امنیت برای بررسی حمله صبح امروز آمریکا به سوریه شد.

بامداد امروز ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

در پی این حمله، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به تجاوز آمریکا به سوریه واکنش نشان  داد و تاکید کرد: حمله آمریکا تجاوز به حاکمیت سوریه و نقض قوانین بین المللی است. حملات آمریکا به سوریه تلاش است برای گمراه کردن توجهات از کشتار مردم در عراق.

وی در ادامه سخنان خود خطاب به مقامات کاخ سفید تصریح کرد: حمله آمریکا به سوریه به روابط مسکو-واشنگتن آسیب می رساند.

رئیس جمهور روسیه بیان داشت: چشم پوشی کامل از حقیقت به کارگیری سلاح های شیمیایی در سوریه از سوی تروریست ها، اوضاع را بسیار پیچیده می کند. سوریه سلاح شیمیایی ندارد.

عبدالحمید بیاتی

