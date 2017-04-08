به گزارش خبرنگار مهر، هنوز لیگ برتر به انتها نرسیده که شایعات در مورد نقل و انتقالات فصل آینده به راه افتاده که البته برخی از آنها عامدانه و در جهت تبلیغ برای برخی بازیکنان است، تبلیغاتی توسط برخی دلال ها که تنها با هدف بالا و بالاتر بردن قیمت قراردادهاست و هیچ پایه و اساس درستی هم ندارد.

شایعه پراکنی

در این راه البته بیش و پیش از هر باشگاه دیگری اسم پرسپولیس و استقلال وسط می آید و معلوم نیست این دو تیم مگر چند بازیکن می توانند بگیرند که همه لیگ برتر از این دو تیم پیشنهاد دارند. البته خود باشگاه های ذکر شده نیز باید هوشیار عمل کنند و به صراحت بازی با اسم باشگاه را تکذیب کنند چرا که این دست خبرها و شایعه ها در نهایت آتشی می سازد که دودش به چشم همین باشگاه ها می رود.

دعواهای ساختگی با مربی یا مدیر عامل

شایعه سازی البته تنها مورد دلالهایی که مثل بختک روی سینه فوتبال افتاده اند نیست، برخی از این دلال های بازیکن علاوه بر انتشار اخبار کذب جهت سر زبان انداختن بازیکن مورد نظر خودشان کارهای دیگری هم انجام می دهند که یکی از این موارد دعوا راه انداختن بین بازیکن است با مربی یا مدیر عامل.

پس از طراحی دعوای از پیش تعیین شده باشگاه در پی برخورد با بازیکن بر می آید و احتمال دارد که خیلی ساده و با وجود قرارداد داشتن، بازیکن مورد نظر رضایت نامه خودش را بگیرد و برود به باشگاهی دیگر با مبلغ قراردادی بیشتر.

در چنین مواردی باشگاه ها باز هم باید با هوش عمل کنند و شاید بهتر باشد به جای بیرون کردن این بازیکنان به دلیل دعوا جریمه سنگین مالی برای آن بازیکن در نظر بگیرند تا هم خودش و هم مدیر برنامه هایش دقیقا متوجه شوند که مسیرشان را غلط طی کرده اند.

در واقع این دعواهای غیر عادی حیله ای است برای جدایی بازیکن از باشگاه و فراموش نکنید که آن بازیکن پس از جدایی مصاحبه می کند و می گوید باشگاه من را نخواست وگرنه سفید امضا می کردم و تا آخر عمر فوتبالم حاضر بودم مجانی برای تیم محبوبم بازی کنم.

مدرک علیه بازیکن

دلال ها کارهای دیگری هم می کنند که خارج از عرف است و نمی توان در این رابطه چیزی نوشت اما آنقدر از بازیکن مدرک و آتو دارند که برخی مواقع بازیکنان بدون آنکه موافق کارهای دلال باشند مجبورند حرف های دلال را بپذیرند. البته در این رابطه حتما باید متذکر شد که تعداد این دلال ها و بازیکنانی که مجری فرمان آنها هستند آنقدر کم است که به انگشتان دو دست هم نمی رسد اما همین تعداد کم را هم باشگاه ها و مدیران و مربیان باید از فوتبال حذف کنند.

پشت پرده های عجیب

به هر حال آنچه در جلوی دوربین ها دیده می شود بعضا با پشت پرده معاملات متفاوت است و به نظر می رسد برای پایان دادن به این موارد که هنوز محدودند و گسترش پیدا نکرده اند باید عزمی جدی و برخورد هایی بسیار محکم حتی از سوی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال صورت گیرد وگرنه این اتفاق ها همه چیز را تحت تاثیر قرار خواهد داد.