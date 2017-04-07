به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل متحد امشب بنا بر درخواست روسیه تشکیل جلسه میدهد تا حمله صبح روز جمعه آمریکا به سوریه را بررسی کند.
ظهر امروز روسیه خواستار نشست فوری شورای امنیت برای بررسی حمله صبح امروز آمریکا به سوریه شده بود.
بامداد امروز ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.
در پی این حمله، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به تجاوز آمریکا به سوریه واکنش نشان داد و تأکید کرد: حمله آمریکا تجاوز به حاکمیت سوریه و نقض قوانین بینالمللی است. حملات آمریکا به سوریه تلاش است برای گمراه کردن توجهات از کشتار مردم در عراق.
وی در ادامه سخنان خود خطاب به مقامات کاخ سفید تصریح کرد: حمله آمریکا به سوریه به روابط مسکو-واشینگتن آسیب میرساند.
رئیس جمهور روسیه بیان داشت: چشم پوشی کامل از حقیقت به کارگیری سلاحهای شیمیایی در سوریه از سوی تروریستها، اوضاع را بسیار پیچیده میکند. سوریه سلاح شیمیایی ندارد.
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