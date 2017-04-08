مسکو: تهاجم آمریکا به سوریه بازی تاج و تخت ها در آمریکا نام دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز در مصاحبه ای اعلام کرد که تجاوز نظامی روز گذشته آمریکا به پایگاه هوائی «الشعیرات» واقع در جنوب شرقی استان حمص در سوریه نشان داد که واشنگتن غیرقابل پیش بینی ترین دولت در جهان به شمار می آید.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه-۱ در این باره گفت: این حمله بار دیگر نشان داد که سیاست ها و تمامی آنچه در آمریکا به وقوع می پیوندد به صراحت مؤید واقعیتی مأیوس کننده است: آمریکا غیرقابل پیش بینی ترین دولت در جهان است.

وی افزود: تنها چیزی که می توان از آمریکا به راحتی پیش بینی کرد؛ غیرقابل پیش بینی بودن سیاست خارجی این کشور است.

«ماریا زاخاروا» در ادامه تأکید کرد: من چنین مسأله ای را بازی تاج و تخت ها در آمریکا می نامم. این جنگِ طوایف سیاسی داخلی در این کشور است؛ ساختارهای نظامی، مالی و سیاسی که نمی توانند نتایج انتخابات در این کشور را بپذیرند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه در ادامه با اشاره به بهانه واشنگتن برای تهاجم اخیر مبنی بر تلافی حمله شیمیائی سه شنبه اخیر به منطقه «خان شیخون» واقع در حومه استان ادلب در شمال غربی سوریه نیز گفت: آمریکا می بایست ابتدا درباره تجهیزات و سایر عوامل دخیل در این حمله شیمیائی تحقیق می کرد و در گام بَعد به تهاجم به این تجهیزات مبادرت می ورزید.