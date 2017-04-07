به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر عصر امروز جمعه با دیدار تیم های ماشین سازی و پدیده در تبریز پیگیری شد که طی آن تیم مشهدی برابر میزبان خود به برتری ۲ بر صفر دست پیدا کرد.

حسین زامهران ۷۳ و ۷۹ برای تیم پدیده گل زد تا این تیم بهترین وضعیت چند سال اخیر خود را در لیگ برتر داشته باشد. ماشین سازی هم که از ابتدا در قعر جدول قرار داشت آخرین امیدهایش برای ماندن در لیگ برتر را از دست داد و یک گام دیگر به سقوط نزدیک شد.

تیم فوتبال ماشین سازی با این شکست با ۱۶ امتیاز همچنان در قعر جدول رده بندی باقی ماند و گزینه نخست سقوط به لیگ دسته اول است. پدیده هم با این پیروزی ۳۴ امتیازی شد و در رده هشتم جدول جای گرفت.