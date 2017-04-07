۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۲۰:۲۰

سرمربی پدیده مشهد:

کم کم به برنامه ریزی آغاز فصل نزدیک می شویم

تبریز- سرمربی تیم پدیده مشهد گفت: بازی امروز برای ماشین سازی مرگ و زندگی بود و به همین خاطر بازیکنان این تیم استرس و هیجان زیادی داشتند که باعث شد کیفیت بازی شان، کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر،  محمدرضا مهاجری در نشست خبری بعد از بازی ماشین سازی و پدیده مشهد اظهار داشت: خدا را شاکرم که در شب تولد امام جواد (ع) توانستیم یک پیروزی ارزشمند را به دست آوریم.
وی افزود: با در نظر داشتن اینکه بچه‌های ما در مشهد شب خوبی را نداشتند و می‌توان گفت دیشب هم در ماشین‌هایشان خوابیده بودند و شب آرام و خواب مناسبی نداشتند، و من نیز نگران این قضیه بودم، ولی خدا را شکر که اوضاع را توانستیم کنترل بکنیم و با فضایی که در اختیار داشتیم به نتیجه مطلوبی برسیم.
سرمربی تیم پدیده مشهد با اشاره به شکست‌های پیشین تشریح کرد: اگر مدیریت از راه درست باشد، من خدا را شاهد می‌گیرم که برخی مشکلات پیش نمی‌آید. همه مسئولان و مدیران می‌آیند و می‌روند ولی هرچیزی راه دارد. در بازی‌های قبلی نتیجه‌هایی به دست می‌آوردیم که حتی در خور خودمان نبود ولی خوشبختانه در این بازی توانستیم موفقیتی مطلوب به دست آوریم و امیدواریم که این روند ادامه داشته باشد.
مهاجری ادامه داد: همانطور که قبل بازی هم به بچه‌ها گفته بودم، این بازی تعیین کننده مرگ و زندگی ماشین سازی بود و همین موضوع به بازیکنان این تیم، استرس‌های زیادی وارد کرده بود. استرس و هیجان تیم مقابل و آرامش بچه‌های ما و مدیریت زمان از عوامل پیروزی امروزمان به شمار می‌آید.
وی خاطرنشان کرد: ما باید از موقعیت‌های حریف استفاده می‌کردیم که تاحدودی نیز استفاده کردیم. دارایت و موقعیت شناسی بچه‌ها را علت اصلی پیروزی امروز می‌دانم.
مهاجری گفت: ما باید استراتژی را از آغاز فصل تعیین کنیم. قرار بود جرو ۶تیم برتر جدول باشیم ولی مقداری عقب ماندیم، خدا را شکر کم کم داریم جبران می‌کنیم.

